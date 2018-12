Les clés remises aux bénéficiaires

Par DDK | Il ya 10 minutes | 15 lecture(s)

Cinquante familles de la commune de Boukram, ont reçu, avant-hier, les clés de leurs logements, lors d’une cérémonie présidée par le wali de Bouira, Mustapha Limani. La cérémonie, tenue à l’occasion du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, a été ainsi l’occasion pour ces familles d’avoir, enfin, le sésame leur permettant d’accéder à un logement. L’opération de distribution à laquelle ont assisté élus locaux, population et membres de la délégation accompagnant le wali, s’est déroulée dans une excellente ambiance empreinte de joie et surtout de beaucoup de soulagement pour les familles bénéficiaires qui attendaient ces logements depuis plusieurs années. Sur les lieux, le premier magistrat de la wilaya a eu à visiter un appartement témoin pour s’enquérir de l’état des travaux accomplis. Il a reçu à cette occasion des explications sur les programmes de logements attribués à cette commune de montagne, ces dernières années, notamment dans le segment rural et social. Mustapha Limnai a insisté auprès des responsables locaux et des entreprises réalisatrices à ce que «les programmes de logements en cours de réalisation au niveau de la commune de Boukram soient livrés avec toutes les commodités (gaz, eau et aménagements), et ce, afin de permettre aux familles d’évoluer dans de bonnes conditions».

Djamel M.