Le projet d’hôpital bientôt lancé

Heureux dénouement pour ce projet tant attendu d’un hôpital 60 lits prévu pour la daïra de Maâtkas. Le projet en question qui a connu un gel en 2015 suite à la crise financière qu’a vécu le pays en raison de la baisse des prix du brut, est ainsi remis sur le tapis tout récemment en plus d’une réévaluation de son coût (réalisation et équipement). Aussi, une grande entreprise nationale est retenue pour ce grand chantier qui va du coup créer une centaine d’emplois dans la région. Le choix de terrain a été porté sur le stade municipal de Souk El Tenine. Les autorités ont été contraintes de «sacrifier» ainsi cette arène pour ne pas perdre cet important projet, sans pour autant omettre d’inscrire un autre stade au profit des sportifs de la collectivité. Ce futur établissement hospitalier va ainsi désengorger un tant soit peu les hôpitaux environnants (Tizi-Ouzou, Boghni et Draa el Mizan) et permettre aussi aux patients de Maâtkas d’éluder de contraignants déplacements vers ces derniers.

A Idir.