Le BP 2019 approuvé

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Réunie dimanche dernier en session extraordinaire, l'Assemblée populaire communale d'Azazga a adopté le budget primitif de l'année 2019.

Le montant global s’élève à 346 364 519,00 DA, dont une grande partie, environ 85%, est consacrée aux charges obligatoires et 45 916 DA aux dépenses d'équipements et d'investissement. Les charges fixes, qui se taillent la part du lion, comprennent, entre autres, les frais du personnel, du gaz, d'électricité et du carburant, les salaires, les subventions aux associations sportives (3% du budget global), les écoles primaires ainsi que l'ensemble des dépenses de fonctionnement. Les prélèvements sur fonds de la commune, qui dépassent 45 millions de dinars, sont destinés à la concrétisation de plusieurs projets, dont une clôture pour la future gare routière. D'une cagnotte de 8 millions de dinars, ce projet permettra à la ville d'Azazga d'avoir une gare digne de ce nom. Cette ville, qui est pourtant un carrefour stratégique qui dessert la partie Est de la wilaya, ne dispose pas encore d'une telle structure. L'actuel arrêt des bus est réduit à sa portion la plus exiguë. L’assiette foncière qui abritera cette infrastructure, sera dotée de toutes les commodités. Ce qui ne manquera d'avoir des répercussions positives sur la fluidité du transport et de générer des recettes supplémentaires pour le budget communal. L'assainissement est aussi une des priorités de l'exécutif communal. Quatre villages bénéficieront du raccordement à ce réseau, à savoir Ighil bouzel, Hendou, Tacherouft, pour montant de 2 millions de dinars, et Cheurfa (2,9 millions de dinars). Au volet aménagement urbain, il est prévu l'acquisition de poubelles pour la ville pour 1 million de dinars, l'aménagement et le revêtement de routes à travers la commune pour 5 millions de dinars et la réalisation de trottoirs au chef-lieu pour 5 millions de dinars. Le secteur de l'éducation n’a pas été en marge, puisqu’un montant de 2 millions de dinars a été réservé pour la réalisation d'une clôture pour un établissement du primaire et 500 000 DA pour l'acquisition de citernes pour les écoles. Il y a lieu de signaler que d'autres opérations ont été inscrites, à l’exemple de la réalisation de deux stèles aux martyrs, la pose de gazon synthétique au stade de la cité de Tizi Bouchène ainsi que l'acquisition de chapiteaux.

M. I. B.