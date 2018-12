2 ans de prison contre l’agresseur de l’hôpital

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Présenté au procureur de la république, un jeune homme a été mis sous mandat de dépôt, au lendemain de son agression envers les personnels de l’hôpital d’Aïn El Hammam. Lors de sa comparution, mardi dernier, devant le procureur de la république, il a été requis à son encontre deux ans de prison ferme. Selon des témoins de l’acte pour lequel il a été jugé, «c’est vers quatre heures du matin qu’un jeune homme s’est présenté, il y a une dizaine de jours, au pavillon des urgences de l’hôpital. Il avait demandé à l’agent de sécurité de service de voir le médecin qui était à ce moment là dans la chambre de garde, à l’étage au dessus. Sans attendre l’arrivée du docteur, l’agresseur s’en était pris au personnel paramédical qu’il avait injurié et tenté d’agresser physiquement», disent-ils. Appelée à la rescousse, les éléments de la sûreté de daïra arrivés rapidement sur les lieux n’avaient pu arrêter l’agresseur qui avait selon des témoins, pris la fuite en brisant une des vitres de la porte du PU. Ce n’est que le lendemain qu’il avait été arrêté, nous dit-on. Notons que le personnel du PU dont la porte d’entrée donne sur la route nationale est à la merci du premier ivrogne ou déséquilibré venu. De tels incidents, sans grande conséquence sur le déroulement du service, ont déjà été signalés par le passé.

A. O. T.

Collision entre deux véhicules

Un accident de la circulation, survenu avant-hier vers dix heures du matin sur la route nationale N°71, a failli avoir des conséquences dramatiques. Une voiture légère de type Clio, venant de Souk El-Djemaa, est entrée en collision avec un fourgon de transport de voyageurs qui venait d’Aïn El-Hammam-ville et se dirigeait vers les villages Ath Amer Oussaid. Le conducteur du fourgon s’en est sorti indemne, alors que son adversaire, blessé, a été évacué par la Protection civile vers le pavillon des urgences de l’hôpital local où il a été admis pour les premiers soins et retenu en observation. Sous la violence du choc, dont le bruit causé par l’impact a été entendu de très loin, les deux véhicules ont subi des dégâts très importants. La circulation automobile a été interrompue sur ce tronçon pendant près de deux heures, en attendant que les gendarmes de la commune d’Ath Bouyoucef arrivent pour le constat et l’enquête d’usage. Aux dernières nouvelles, les jours du blessé ne seraient pas en danger. C’est l’occasion pour les badauds, attirés par ce spectacle, de rappeler le danger de cette route où les accidents de la circulation deviennent fréquents. Les chauffeurs non expérimentés ou étrangers à la région sont souvent trahis par la configuration des virages. S’ils ne percutent pas les véhicules venant en sens inverse, ils quittent la route et s’enfoncent dans les ravins, avec des conséquences dramatiques.

A.O. T.