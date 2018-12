La population expose ses doléances

Par DDK | Il ya 36 minutes | 22 lecture(s)

La célébration des événements du 11 décembre 1960 dans la wilaya de Tizi-Ouzou, en plus des activités officielles programmées, a permis au wali Abdelhakim Chater de s’arrêter sur les difficultés et les problèmes que rencontrent les citoyens dans la région Sud de la wilaya.

Avant de commencer leur périple, le wali et la délégation qui l’accompagnait ont procédé d’abord à la levée des couleurs nationales et au dépôt de gerbes de fleurs au cimetière des martyrs de M’Douha, au chef-lieu de wilaya. La destination était la commune d’Aït Yahia Moussa où il a inauguré une stèle commémorative au village Helli. Les citoyens souffrent le martyr dans cette région (des routes non aménagées et impraticables, l’assainissement inexistant, problème d’AEP). Depuis deux mois, les habitants du village Helli sont sans eau à cause de fuites dans le réseau. Le problème du gaz a été également soulevé par les habitants. En effet, 60 familles passent encore l’hiver sans gaz. Les jeunes ne disposent d’aucune infrastructure de loisirs ni de stade de proximité. Ainsi et pour mettre fin à ce manque, le wali a promis d’inscrire un stade au profit des villageois. Les habitants ont, également, sollicité l’intervention du wali à propos d’une procédure de déclassement de 100 h de terres agricoles déposée au ministère concerné. En termes d’habitat rural, le nombre des demandeurs dans la région, est de 1 500 demandeurs. Pour cela, le wali leur a promis un bon quota pour l’année 2019. Il a aussi instruit l’ADE pour adopter un plan de citernage pour régler le problème d’eau potable. Quant à la situation globale de la commune, le wali Chater a promis de «prendre en considération toutes les préoccupations des citoyens». «Le relief de la région est très accidenté et j’ai demandé au président de l’APC de faire des propositions pour vous inscrire des projets. On ne veut pas que vous vous sentiez marginalisés, tous les enfants de l’Algérie sont égaux dans les droits et les devoirs. On est à la disposition des citoyens et on va œuvrer pour que cette région rattrape le retard», a-t-il ajouté.

Mise en service du gaz au profit de 2 200 foyers

Dans la commune d’Aïn Zaouia, 2 200 foyers ont bénéficié du gaz naturel. Le wali a déclaré que cette opération a coûté à l’État la bagatelle de plus de 21 milliards de centimes, l’équivalent de 16 millions de centimes pour chaque foyer. Il a rappelé que l’objectif est d’améliorer le cadre de vie des citoyens. Les représentants des villageois ont profité de l’occasion pour exposer leurs problèmes, notamment celui du blocage de l’APC qui dure depuis plus d’une année. Les comités de villages ont sollicité l’intervention du wali et du président de l’APW pour régler ce problème qui pénalise toutes la commune. Dans ce sens, le wali, en s’adressant aux citoyens, dira : «Vous avez élu une assemblée (…) nous sommes là pour vous accompagner si les gens sont réceptifs et reviennent à la raison pour travailler la main dans la main». M. Chater a chargé le chef de daïra pour des pourparlers avec les différentes parties afin de trouver une solution. D’autres problèmes ont été, en outre, exposés à l’instar du manque de moyens et du personnel au centre médico-social relevant de la CNAS, la fibre optique… À signaler que le wali et la délégation ont visité la maison où a eu lieu la reproduction de la proclamation du 1er Novembre au village Ighil Imoula, dans la commune de Tizi N’Tleta. Le problème de l’étanchéité de la maison a été soulevé et le wali a de suite ordonné sa prise en charge, considérant que c’est un devoir national de préserver ces lieux. À signaler que lors de ce périple commémoratif, le wali a inauguré un nouveau centre commercial dans la ville de Tizi-Ouzou.

