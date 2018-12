La vente de matières plastiques encouragée

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Dans le cadre de la protection de l’environnement, l’association écologique Garoura du village Tarihant, dans la commune de Boudjima, a pris l’initiative d’organiser, cette semaine, une opération de collecte de déchets ménagers.

En effet, après avoir instauré la récolte des déchets et leur tri, le collectif composé de jeunes très dynamiques s’est mis à la recherche d’acheteurs potentiels. Cette semaine, donc, l’association a lancé un appel aux villageois pour la collecte du verre, du plastique et de l’aluminium afin de rentabiliser cette richesse jetée par le passé. Des corbeilles ont métal ont été placées dans tous les recoins du village. Les opérations de vente débuteront incessamment. En fait, l’opération tombe à point nommé pour plusieurs raisons, dont la plus importante est l’arrivée imminente de six entreprises privées de recyclage et de collecte de déchets dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Après une longue période d’attente et de démarches administratives, celles-ci ont, pour rappel, saisi le wali Abdelhakim Chater. Lors de la réunion qui a regroupé les investisseurs de la wilaya et ce dernier, tous leurs problèmes ont été exposés. Le wali a promis alors d’accélérer les démarches et c’est chose faite. Ces dernières ont un véritable gisement sur le terrain. Les associations et comités de villages n’attendent que cela pour vendre leurs déchets en verre et surtout en plastique. L’organisation des villages de la wilaya aidera sans nul doute ces entreprises à trouver des relais sur le terrain. Le tri collectif est un indicateur de civisme des populations qui avancent. Dans d’autres localités, la technique a été adoptée par les villageois sans le recours aux actions de sensibilisation. C’est, d’ailleurs, le cas dans le village Tifra qui vient de passer au tri sélectif sans aucun problème. D’aucun aura remarqué que dans les villages de Kabylie, l’organisation de ce volet relatif aux déchets est un réflexe de la vie quotidienne. Les villageois ont, depuis des siècles, intégré le recyclage naturel des rejets ménagers organiques. L’invasion des matières comme le plastique et le verre a été absorbée jusqu’à ces dernières années. L’industrie de l’agroalimentaire bombarde les villages de produits d’emballage. Ce qui a mis les villages dans l’impossibilité de faire face.

Akli. N