Par DDK | Il ya 1 heure | 94 lecture(s)

La direction de l’action sociale et de la solidarité de la wilaya de Tizi-Ouzou (DASS) organise une caravane de solidarité au profit de 116 familles démunies, dont le coup d’envoi a été donné, hier, dimanche, à partir de la cité sociale de Boukhalfa, a indiqué le directeur de l’établissement. Cette opération de solidarité, organisée en collaboration avec l’association humanitaire de la wilaya en coordination avec les cellules de proximité, touchera plusieurs localités enclavées. Il s’agit, entre autres, de M’Kira, Tizi-Gheniff, Imsouhel, Ath Khelili et Akarrou. Au moins 116 familles démunies sont concernées par cette opération de solidarité. Elles seront prises en charge par des équipes multidisciplinaires composées de sociologue, psychologue et plusieurs autres spécialistes. La campagne se poursuivra durant toute la période hivernale, a-t-il précisé. Des chaises roulantes, des cannes, de la laiterie (couvertures, matelas anti-escarres et couettes), des tenues vestimentaires pour enfants seront distribuées aux familles nécessiteuses. Ces aides sont acquises, selon le même responsable, sur le compte spécial et le budget de la DASS pour un montant de 1,6 million de dinars. Des fauteuils roulants adaptés seront également remis aux personnes âgées et des consultations médicales seront effectuées à domicile lors de cette caravane. Soulignons que le coup d’envoi de cette caravane de solidarité nationale a été donné le 13 décembre dernier par la ministre de la Solidarité et l’action a été élargie à travers d’autres wilayas du pays, dont Tizi-Ouzou. Par ailleurs, une autre opération de solidarité a été organisée par la DASS au profit des personnes âgées. Il s’agit d’un séjour de détente du 15 au 20 décembre au profit d’une quinzaine de personnes âgées, dont dix pensionnaires du centre social de Boukhalfa et cinq autres issus de familles démunies recensés à travers les cellules de proximité. Le départ a été donné avant-hier samedi, à partir de la cité sociale de Boukhalfa en direction de la station thermale de Hemmam Righa. «Le séjour est financé par le ministère de la Solidarité», a précisé le directeur de la cité sociale de Boukhalfa.

Nadia Rahab