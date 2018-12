Deux camions volés récupérés

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Deux camions volés à la faveur de l’obscurité ont été récupérés, dernièrement, par la brigade de recherches et d’intervention relevant de la sûreté de wilaya de Boumerdès, dans la municipalité de Thénia, a-t-on appris d’une source sûre. Les deux véhicules ont été volés par quatre individus âgés entre 25 et 55 ans, tous des repris de justice, indique notre source, précisant que c’est un citoyen qui a alerté les services de sécurité via le numéro vert 15/48 sur cet acte crapuleux. Présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Boumerdès, les mis en cause ont été écroués en attendant de répondre devant la justice de leur acte criminel.

H. A.