Reprise de la vaccination infantile

L’opération vaccination des enfants en bas âge, en prévision de la grippe saisonnière et autres hépatites virales notamment, a repris après avoir été un temps arrêtée.

En effet, en application des instructions du ministère de la Santé de la population et de la reforme hospitalière, les services des PMI (protection maternelle et infantile) relevant de l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Seddouk, ont relancé, à partir de mardi dernier, ce programme élargi de vaccination. «Le personnel en charge de la vaccination est prêt pour mener à bien ce programme. J’informe, aussi, que nous disposons de quantités suffisantes de vaccin, à même de permettre l’organisation de cette opération dans les meilleures conditions», a indiqué le chef de service d’une polyclinique avant le lancement de cette opération. Selon une source médicale, la reprise de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hemophilus influenza B et l’hépatite virale B (DTC-Hib-HBV), s’est faite par substitution du vaccin DTC-Hib-HBV, dit pentavalent, retiré par principe de précaution par le vaccin tétravalent (DTC-Hib), associé à un vaccin monovalent HBV. «Les séances de vaccination de rattrapage des enfants, par l’inoculation du vaccin tétravalent (DTC-Hib), associé à un vaccin monovalent HBV, sont organisées à compter d’aujourd’hui (20 décembre-ndlr), de manière coordonnée et progressive», a fait savoir un agent vaccinateur, officiant dans une PMI. La reprise de la vaccination, qui se poursuivra jusqu’au 31 décembre 2016, informe-t-on, est dictée par le souci de renforcer le capital acquis en terme de couverture vaccinale, en écartant du même coup, le risque de résurgence des maladies mortelles. «Nous ne pouvons qu’exhorter la population à adhérer pleinement à ce programme élargi de vaccination, qui est le seul garant de l’élimination et de l’éradication de la plupart des maladies infantiles transmissibles et mortelles», souligne un professionnel de la santé, tout en confirmant, au passage, l’efficacité et l’innocuité de ces vaccins.

