Manque du transport pour Taghalat

Les habitants non véhiculés du village de Taghalat, situé dans la commune d'Ath Mellikèche, sont confrontés au problème du manque de transport essentiellement à destination de la ville de Tazmalt, où la plupart des habitants s'y rendent pour diverses raisons (études, travail, soins, courses,...). Les fourgons qui desservent cette localité, de plus en plus enclavée, sont insuffisants, d'après des habitants, car il y subsiste toujours un manque, ce qui fait que les voyageurs au niveau de ce village n'arrivent toujours pas dans les délais voulus vers leurs destinations. Le problème se corse davantage dans l'après-midi, quand les fourgons, qui font la navette entre ce village et le chef-lieu de la daïra de Tazmalt, se font rares jusqu'à ne plus être disponibles vers la fin de la journée. Des dizaines d'usagers de ce village s'agglutinent le soir à l'arrêt de fourgons de Tazmalt, qui jouxte le siège de la daïra, dans l'espoir de voir surgir un fourgon qui les délivrerait de leur longue attente."C'est un véritable calvaire que nous endurons chaque jour, surtout durant les après-midi, quand les fourgons qui desservent notre village (Taghalat, ndlr) deviennent très rares. Les matinées, même s'il y a un manque en transport, on se débrouille quand même avec l'auto-stop, mais le soir venant, les choses se corsent plus pour nous car les fourgons deviennent carrément un luxe», tempête un jeune lycéen. Malheureusement, le village de Taghalat n’est pas le seul à être confronté à ce problème de transport. En effet, les habitants d’autres villages de la commune en souffrent aussi, à cause notamment de la "désertion" par un bon nombre de transporteurs de ce secteur névralgique, car beaucoup d'entre eux estiment que ce créneau "n'est pas assez rentable". Et puis, il y a l'état peu enviable du réseau routier emprunté par les transporteurs, comme le CW11, qui parcourt la commune d'Ath Mellikèche, où la chaussée se trouve dans un état de dégradation avancé.

Syphax Y.