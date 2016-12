Les travaux ont commencé

Par DDK | Il ya 13 heures 52 minutes | 470 lecture(s)

C’est avec soulagement que les habitants de Tiatiline ont appris le lancement des travaux de la passerelle réclamée depuis un certain temps. L’ouvrage projeté par la Direction des Travaux Publics de la wilaya de Béjaia portant donc réalisation d’une passerelle est venu à point nommé pour sécuriser les usagers de la localité de Tiatiline. Le projet vient de connaître le début d’exécution des travaux. Les piétons de cette localité vont enfin rejoindre en toute sécurité le centre de la ville à l’abri des risques d’accidents de circulation. Les habitants, surtout les enfants scolarisés sont quotidiennement contraints d’emprunter le seul accès menant vers la ville situé au bas côté de chaussée de la route nationale. La réalisation de cet ouvrage permettra la liaison avec l’accès aménagé menant jusqu’à la fontaine de «Tala-N’Babort» sise au centre de la ville. Pris en charge dans le cadre des travaux d’évitement de la ville de Kherrata, cet ouvrage dont son enveloppe financière s’élève à près de 3O millions de DA pour un délai de réalisation de 6 mois, portera notamment sur la construction de piliers sur fondations mixtes (semelles et pieux), la fourniture et la pose de la passerelle tubulaire. Enfin, il est important de mettre en exergue ses impacts positifs sur l’amélioration des conditions de sécurité des pétions de la localité de Tiatiline et de la circulation routière sur la RN.9, à cela s’ajoute le volet de création d’emplois pendant la période des travaux, apprend-on au sujet de ce projet.

S Zidane.