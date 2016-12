Acquisition de deux nouveaux véhicules

Par DDK | Il ya 13 heures 57 minutes | 654 lecture(s)

Pour renforcer ses activités et ses opérations de prise en charge des cancéreux en matière de transport vers les structures de soins, l'association de bienfaisance Tudert, œuvrant au profit de cette catégorie de malades, s’est dotée, dernièrement, de deux nouveaux véhicules, a-t-on appris d’Azibi Mebrouk, chargé de communication au niveau de cette association. Le premier véhicule, de marque FIAT Dublo, a été acquis pour une valeur de 315 millions de centimes, alors que le deuxième, de marque Nissan Sunny, a coûté la somme de 170 millions de centimes, a souligné la même source. «Ces deux véhicules s’ajoutent aux deux ambulances dont dispose déjà l’association. Leur acquisition est rendue possible grâce aux seuls dons des bienfaiteurs. En effet, et à ce jour, aucune aide de l’État ne nous est accordée. Nous fonctionnons uniquement avec les aides des bienfaiteurs et des amis de l’association», a déclaré Arab Ferchouli, président de Tudert. Si cette association a choisi, cette fois-ci, d’acquérir des véhicules utilitaires, au lieu d’ajouter une troisième ambulance médicalisée, c’est parce que, selon M. Ferchouli, le transport de certains patients ne nécessite pas le recours à une ambulance. «Durant l’exercice de notre travail, nous avons constaté que bien des malades, sollicitant un moyen de transport vers les structures de santé, n’ont pas besoin d’une ambulance médicalisée. Voilà pourquoi, nous avons pensé à l’utilisation de ce genre de véhicules pour leur assurer le transport», a expliqué notre interlocuteur. En outre, le chargé de communication de Tudert a affirmé qu’en plus de transporter des malades, ces deux véhicules seront utilisés pour la mise en place des projets de l’association, qui consistent notamment dans la création d’une cellule d’écoute, de prise en charge, d’accompagnement et d’orientation des malades atteints du cancer, ainsi que leurs familles. Créée le 28 juin 2015, cette association s’est dotée en un laps de temps très court de deux (2) ambulances, de deux (2) véhicules et de deux (2) sièges. Ses activités sont élargies à la dispensation de soins palliatifs, la prise en charge psychologique et sociale des patients et de leurs familles, sans oublier le volet information, orientation et accompagnement. Des campagnes de sensibilisation sur le cancer sont aussi organisées par cette association dynamique.

Boualem Slimani