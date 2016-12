Et ça reprend !

Par DDK | Il ya 15 heures 15 minutes | 492 lecture(s)

Après une «accalmie» qui aura duré quelques mois, les coupures d’électricité refont surface, au grand dam de la population locale.

Le spectre des nuits noires ressurgit comme un fantôme pour hanter les longues nuits hivernales. Au moindre soufflement de vent ou passage orageux, c'est l’ensemble des villages de la commune de Chemini qui est plongé dans un noir abyssal. Ces coupures récurrentes, qui durent parfois plusieurs heures, font craindre le pire à ces habitants qui appréhendent l’arrivée des grandes pluies. «Ces coupures répétitives perturbent sérieusement notre activité. L’énergie électrique est plus que vitale pour mon métier. En ma qualité de coiffeur, je ne peux me passer de cette ressource énergétique», nous dira un propriétaire d’un salon de coiffure. Les jours la semaine passée ont été rythmés par le «va-et-vient» de l’énergie électrique. Depuis lors, l’électricité est coupée de façon répétée et n’est remise qu’à des heures avancées. Ce qui est déplorable, c’est la manière dont elle est coupée et remise. Les populations ne sont pas du tout informées. Même si elles sont parfois informées, c’est de façon tardive. Ce qui n’est pas sans conséquences. En effet, les violentes bourrasques mêlées de pluie ont carrément chamboulé l’alimentation en électricité au point de désorienter les abonnés de la SDE. Aujourd'hui, nul ne peut cacher les difficultés auxquelles est confrontée la SDE. En effet, le réseau d'électricité ne cesse de se dégrader et les plus pénalisés sont les habitants des zones rurales. Transformateurs vétustes, fils électriques nus, poteaux inclinés, agression du réseau électrique… faute d'investissements suffisants, le réseau de distribution est en piteux état, et son mauvais entretien le rend de plus en plus vulnérable aux aléas climatiques.

Bachir Djaider