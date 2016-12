Le quartier de la gare mal-en-point

Par DDK | Il ya 15 heures 14 minutes | 553 lecture(s)

Le quartier de la gare, situé à la périphérie de la ville d'Akbou, 60 kms au Sud-ouest de Béjaïa, connaît des déficits criards en matière d'aménagement urbain. En effet, le chemin qui mène vers la gare ferroviaire d'Akbou se trouve dans un état lamentable et la chaussée n'est pas pourvue en bitume, ce qui fait que la circulation à ce niveau devient critique, surtout à la tombée de la pluie où les innombrables trous se remplissent d'eau et de boue. Les trottoirs ne sont pas aménagés à leur tour, et l'éclairage public fait défaut à certains endroits. Il y a aussi ce point noir relatif à la RN26 qui passe par ce quartier, et qui connaît une circulation très dense à ce niveau. Les automobilistes ne décélèrent pas, ce qui fait que les passants s'affolent complètement lorsqu'ils traversent cette route. Beaucoup d'incidents ont eu lieu, surtout au virage situé à proximité du cimetière des martyrs, où, il y a quelques années de cela, la "folie routière" a coûté la vie à une fille qui fut mortellement percutée par un chauffard sans foi, ni loi. Depuis, beaucoup d'habitants n'ont pas cessé de réclamer l'installation d'une passerelle à ce niveau, pour permettre aux piétons de traverser tranquillement cette route très dense en circulation. Dans le même contexte, nous avons relevé la prolifération des dépotoirs dans ce quartier surtout sur les côtés des chemins de fer, où les riverains jettent quotidiennement des quintaux d'ordures ménagères. Et comme pour rajouter une couche, des eaux usées coulent dans un canal de fortune au milieu des habitations pour se déverser, à des kilomètres plus en bas, dans la rivière de la Soummam. Il est à craindre le pire de ce cloaque, surtout durant la saison estivale avec la prolifération des rongeurs et des insectes nuisibles, tels que les moustiques et les mouches. C'est dans ce quartier aussi qu'il existe un petit bidonville qui a vu le jour vers le début des années 2000, où une vingtaine de taudis sont aménagés par des squatteurs qui se sont "partagé" un ancien hangar, sis dans l'enceinte même de la gare ferroviaire. Enfin, cette dernière a connu dernièrement des travaux de réhabilitation des quais avec leur rehaussement par rapport aux anciens quais. Des abri-gares et des lampadaires ont été également installés sur les nouveaux quais, au grand bonheur des voyageurs.

Syphax Y.