Le maire loue les réalisations de son APC

Par DDK | Il ya 15 heures 11 minutes | 658 lecture(s)

M’cisna, dont les villages étaient autrefois rattachés à la commune de Seddouk, est une petite commune créée dans le cadre du découpage administratif de 1984. Prenant son destin en main, depuis, cette commune a fait un bond des plus extraordinaires en matière de développement, rattrapant un retard de plusieurs décennies avec un nombre important d’infrastructures étatiques créées. Ces infrastructures ont sorti de l’enclavement cette commune de campagne, au relief accidenté. Ce développement perceptible rend aujourd’hui la vie facile aux populations dans les villages, pourtant épars et dont la plupart sont situés sur les hauteurs qui dépassent pour certains les 1000 mètres d’altitude. Kabache Karim, président de l’assemblée populaire communale à la tête de cette commune depuis deux mandats consécutifs (2007-2012 et 2012- à ce jour), a abordé l’état du réseau routier dans sa commune, dont il dit qu’il est globalement bien entretenu. «Sans avoir négligé les autres secteurs qui ont eu aussi leur part de développement par l’affectation de projets, nous avons mis le paquet dans le secteur des travaux publics, pour faciliter les déplacements des citoyens, notamment en voitures. Toutes les routes menant vers les villages sont aménagées avec des revêtements en bitume, généralement de type tapis. Les routes reliant notre commune à d’autres communes voisines, telles que Seddouk, Beni Maouche et Sidi Aichn, sont pas laissées en marge. Nous les avons aussi aménagées avec des revêtements en bitume. Elles constituent de vrais raccourcis pour les populations de notre commune», a fait savoir notre interlocuteur qui informa, aussi, que les ruelles à l’intérieur des villages ont été pour la plupart aménagées en les revêtant de couches de béton, au grand bonheur des habitants qui ne rentrent plus chez eux en trainant , comme auparavant en hiver, de la gadoue dans les souliers, et n’inhalent plus aujourd’hui de la poussière en été au passage de véhicules. «Après avoir terminé le revêtement en bitume des voies d’accès menant aux villages, nous sommes passés à une autre étape qu’est celle de l’entretien des ruelles à l’intérieur des villages que nous avons pour la plupart revêtues de couches en béton. Nous avons même réalisé des caniveaux pour l’évacuation des eaux pluviales, et bien évidemment, cela a rendu les villages de notre commune propres. Faisant partie de l’aménagement urbain, les villages ont aussi bénéficié de la dotation en éclairage public», renchérit l’édile communal. Pour garder les routes propres et préserver l’environnement, le maire a ajouté que deux agents travaillent même les week-end et collectent les déchets. Même les morts ne sont pas oubliés du fait que les cimetières ont, aussi, bénéficié de projets qui consistent en la réalisation de clôtures en murets construits en dur, ce que expliquera davantage ledit maire : «Comme se sont des endroits de recueillement, nos cimetières ont bénéficié chacun d’un projet conséquent, déjà réalisé, qui a consisté en la construction d’une clôture : un muret en pierres maçonnés, surélevé avec du barreaudage en fer forgé. Ils aussi ont été dotés de portails d’entrée et de l’éclairage public», précise notre interlocuteur.

L Beddar