Bientôt l’aménagement de l’Oued Ighzer Amokrane

Par DDK | Il ya 15 heures 13 minutes | 619 lecture(s)

Le volet relatif à l’étude technique du projet de l’aménagement de l’Oued Ighzer Amokrane dans la commune d’Ouzellaguen, est pris en charge par le service de l’APC, nous informe-t-on. «Le dossier est ficelé et transmis aux services de la direction de l’environnement», précise le premier magistrat de la commune. L’étude, prise en charge sur les ressources de l’APC, fait ressortir un besoin de près de 13 milliards de centimes pour la réalisation de ce projet, nous a-t-on fait savoir. Des opérations de curage du lit de l’Oued et le confortement de ses berges sont parmi les travaux projetés, nous-a-t-on expliqué. Néanmoins, et à se fier à une source de la direction de l’environnement, l’inscription de ce projet n’est pas encore à l’ordre du jour. Son intérêt ne laisse pourtant planer aucun doute. En effet, l’obstruction du bassin du cours d’eau par une kyrielle de végétation et même par des différents arbres, fait peser un risque accru d’inondation en cas de fortes crues. Même si, de part la nature de son régime d’écoulement, l’Oued est actuellement à sec, il suffit d’un épisode pluvieux pour le réveiller de sa torpeur et même le faire déborder de son lit. Une hypothèse d’autant plus plausible, que ce cours d’eau est réputé pour ses crues fantasques et impétueuses. En attendant la réalisation de ce projet, un autre projet tout aussi important s’impose, à savoir l’assainissement des berges et du bassin de l’Oued, en les débarrassant du trop plein d’ordures qui les défigurent.

N. M.