Azaghar en appelle au wali

Par DDK | Il ya 8 heures 9 minutes | 617 lecture(s)

Les habitants du douar Azaghar, regroupant les villages Bouzeroual, Athellaledj, Dess et Timaâdhanine dans la commune d’Akbou, en appellent au nouveau wali pour les soulager de leurs maux.

Dans une lettre qui lui a été adressée début décembre, ils le sollicite à l’effet de prendre en charge leurs revendications, lesquelles ont été soumises à maintes reprises à ses prédécesseurs, mais en vain. Ces habitants réclament dans leur requête le raccordement de toutes les habitations au réseau de gaz de ville, dont le chantier «demeure interminable». Ils revendiquent, aussi, le branchement de toutes les habitations au réseau d’assainissement pour, précisent-ils, en finir avec les eaux usées qui se déversent à ciel ouvert, causant la contamination des puits et de la nappe phréatique, sans compter les risques de maladies qu’elles peuvent engendrer. Dans le même registre, les habitants d’Azaghar tirent la sonnette d’alarme sur une éventuelle catastrophe écologique, si la nouvelle conduite d’assainissement de l’école de police et du pénitencier (…) termine son cours à coté des habitations. «Nous n’allons pas tolérer ce genre de crime», avertissent-ils dans leur document. Dans ce derniers, il est également revendiqué le règlement du problème lié au manque récurrent d’eau potable et sa mauvaise qualité, l’accès au réseau téléphonique filaire, la remise en l’état des routes après l’achèvement des travaux, la construction d’une unité de soins de proximité, d’une agence postale et d’une annexe administrative, assurer le ramassage scolaire et la réalisation d’un CEM dans leur bourg. En conclusion, les habitants d’Azaghar espèrent que leurs revendications seront prises en charge dans les plus brefs délais, tout en invitant les autorités concernées à en assumer leurs responsabilités dans le cas contraire.

F. A. B.