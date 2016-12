Le projet prend forme

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 334 lecture(s)

Le projet de piscine de proximité, en cours de réalisation à El Kseur, enregistre un fort taux d’avancement, est-il loisible de constater sur place. Implanté hauteur de l’agglomération du chef lieu communal, cet équipement public dédié aux sports et aux loisirs, affiche des mensurations semi olympiques, soit 25 m de long sur 12 m de large. Selon un responsable de la direction de la jeunesse et des sports, ce projet est en voie d’achèvement. «Nous en sommes, à présent, à l’exécution des travaux en rapport avec l’installation de certains équipements, comme le déshumidificateur et le régénérateur d’eau», dira-t-il. Néanmoins, le responsable du maitre de l’ouvrage n’a pas manqué de relever une interruption momentanée des travaux, consécutivement à la défaillance de l’entreprise en charge du projet. «Nous lui avons adressé une mise en demeure, lui intimant de rectifier le tir, faute de quoi, nous seront amenés à appliquer les mesures coercitives légales prévues par le code des marchés», a expliqué notre interlocuteur. Réagissant par rapport à la construction de cette infrastructure publique, un citoyen d’El Kseur résident au quartier Berchiche, dira : «cette piscine de proximité est pain béni pour la frange juvénile de la région. Nous ne pouvons que nous en féliciter et plaider pour la construction d’autres équipements analogues». Tout aussi alléché par ce nouvel acquis, un autre citoyen de la commune renchérit : «l’ouverture de cette piscine fera sans nul doute date, car c’est un projet éminemment important, dont on ne tardera pas à recueillir les bienfaits».

N. M.