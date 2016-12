Cap sur l’aménagement urbain

Par DDK | Il ya 8 heures 10 minutes | 289 lecture(s)

La commune de Taourirt Ighil, dans la daïra d’Adekar, a inscrit dans son plan d’action une pléthore d’opérations dans le secteur des travaux publics, apprend-on d’un membre de l’exécutif municipal. «Les opérations projetées ont trait à des aménagements urbains à travers plusieurs villages», nous fait savoir le responsable de l’APC. «Les travaux consistent essentiellement en des revêtements des ruelles et à la réalisation de l’éclairage public», précise-t-il. En tout, ce ne sont pas moins de 5 projets qui sont, ainsi, sur le point d’être concrétisés, assure notre source. «Toutes les procédures administratives ont été bouclées et les consultations menées à leur terme. Les projets ont même fait l’objet d’attributions provisoires, lesquelles seront confirmées après examen des recours éventuels par la commission communale des marchés», souligne notre interlocuteur. Deux opérations relatives au bétonnage des ruelles seront réalisées au profit du village Grounia sur 220 mètres linéaires, Iksilen sur 300 ml, Ait Maâmar sur 470 ml et Ait Idir sur 480 ml. Concernant l’éclairage public, 3 opérations sont programmées, indique-t-on. Une opération sera réalisée sur le tronçon de la route faisant jonction entre les villages Ait Maâmar et Ait Idir sur un linéaire de 750 m. Deux autres opérations similaires et sur la même longueur seront, par ailleurs, concrétisées. L’une au profit du village Aguemoune, tandis que l’autre sera réalisée sur le chemin reliant les villages Iksilen et Cherfa. «L’idée de voir nos ruelles tapissées de béton procure un immense soulagement, tellement elles sont à la limite du praticable. Nos enfants éprouvent d’énormes difficultés pour se rendre à l’école par temps de pluie», affirme un père de famille du village Ait Maâmar. «Avoir des venelles propres et éclairées, voila ce à quoi on peut aspirer après la satisfaction des besoins de base. Je suis heureux d’apprendre que notre assemblée y travaille d’arrache-pied, pour rendre tangible de tels projets à brève échéance», souligne, sur une pointe de satisfaction, un autre habitant du village Iksilen.

N. M.