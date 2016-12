Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 351 lecture(s)

Lors de la récente réunion publique des élus de l’assemblée populaire communale de Seddouk, qui s’est déroulée à la salle des fêtes de la municipalité, l’adjudication du marché hebdomadaire de la ville a été l’un des points inscrits à l’ordre du jour. Après que le P/APC eut informé l’assistance que l’ouverture des plis de l’adjudication a été faite une semaine auparavant et que le choix a été porté sur le plus offrant, la délibération y afférente est passée comme une lettre à la poste avec un vote massif de «oui», du fait qu’il procure une ressource annuelle dépassant les cent millions pour Seddouk. Une grande commune qui ne fonctionne que grâce aux subventions étatiques qu’elle reçoit. Pour l’exercice 2017, le marché a été loué pour une somme de 1.411.462,00 dinars, un montant jamais atteint, de mémoire d’homme, par le passé. Occupant un petit espace au centre de la ville de Seddouk, de par son exigüité, même la rue des 7 martyrs est utilisée par les marchands ambulants qui étalent leurs marchandises sur la chaussée, la fermant carrément à la circulation automobile. Avant, ce marché se tenait uniquement durant la matinée du samedi, mais depuis quelques dizaines d’années, il se tient également durant toute la journée du vendredi. Une journée de repos qui arrange bien les travailleurs. Mais quoi que l’on dise, la journée du samedi reste la plus animée, car le marché est plus fréquenté avec la convergence des villageois et des citadins. A l’entrée du marché, ce sont les vendeurs de montres, téléphones portables et livres qui s’y installent, quant au reste de la rue, il est occupé par les marchands de vêtements et des bouchers, qui s’y installent sur le coté droit. Quant à la placette du marché, elle est occupée par les marchands de fruits et légumes. De ce qui en reste encore des marchands d’outils et des activités traditionnels de ce marché : un vendeur d’outils agraires (haches, faucilles, manches en bois, etc.) et un forgeron, qui s’installe dans un petit garage situé en bas du marché et qui ne fait qu’aiguiser seulement les outils agraires. Celui-ci ne ferre plus les mulets, très peu utilisés par leurs propriétaires de nos jours. Le bon vieux temps quand les routes des villages, menant vers la ville de Seddouk, bondaient de villageois la journée du samedi pour se rendre au marché, à dos de mulet ou à pied, qui pour vendre des produits, qui pour faire ses emplettes, reste un souvenir lointain inoubliable. Aujourd’hui, plus ne rend à ce marché à l’aide d’un mulet ou à pied de par la disponibilité des fourgons de transport de voyageurs qui font la desserte partout, desservant même les coins les plus reculés. Le samedi, toutes les rues et placettes de l’ancienne ville sont occupées par les voitures, au point où il est quasiment impossible de se trouver une place pour garer son véhicule. Le marché de la ville de Seddouk a une histoire plus que centenaire. Il aurait été crée durant la colonisation, juste après la création de la ville. Les colons l’ont implanté juste à coté de la caserne militaire pour surveiller ou interpeler des villageois recherchés ou insoumis, disent des personnes âgées. Il fait partie du patrimoine ancien que possède la ville de Seddouk.

L Beddar