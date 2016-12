L’APC défaillante en matière de suivi !

Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 266 lecture(s)

Le village Tibouamouchine fait partie des quatre villages du douar d’Amdoune n’Seddouk, relevant de la commune de Seddouk. Situé au centre de ces villages, il ne cesse de s’agrandir en matière d’habitations, devenant ainsi le plus grand village de ce douar. Le fait qu’il soit traversé par ailleurs par la RN 74, une route empruntée par des milliers de véhicules par jour, lui confère un atout non négligeable. Pour toutes ces raisons, la subdivision des travaux publics de la daïra de Seddouk a lancé le projet de réalisation, il y a plus de dix ans, d’un caniveau d’évacuation des eaux pluviales sur toute la longueur du tronçon de la grande route traversant ce beau village et ce dans l’optique de préserver la chaussée des eaux torrentielles qui dévalent du haut, l’inondant en bas, gênant les habitants et les passants. La municipalité, pour sa part, s’était impliquée dans la modernisation de ce village en lui accordant en 2006, un projet d’aménagement urbain comprenant la pose de trottoirs avec les bordures. Dans ce projet figurait aussi la couverture en dalle en béton du caniveau et ce, dans l’optique de permettre à l’eau de ruisseler à l’intérieur et aux passants de marcher aisément dessus sans risque de tomber dedans. Cependant, les dalles en béton étant de mauvaise qualité, elles cédaient au poids des passants et les dégâts ont apparu. À travers les ouvertures non réparées, les déchets s’infiltrent et s’accumulent à l’intérieur du caniveau posant de sérieux problèmes aux habitants. Au moment des grandes pluies, la partie de la chaussée située au centre du village reçoit des eaux torrentielles qui dévalent en furie et en s’accumulant, elles forment un oued gênant les automobilistes de passage et les habitants. Pire encore, l’eau pénètre même dans les habitations de certains riverains qui se plaignent du danger qui pèsent sur elles. La question que le commun des mortels se pose est la suivante : «À qui échoit le devoir d’entretien de ce caniveau ?» Un nettoyage de fond en comble s’impose pour que ce caniveau puisse servir les habitants et non leur causer des ennuis comme c’est le cas aujourd’hui. Même les trottoirs défoncés par les divers travaux nécessitent des remises en l’état. Réaliser des ouvrages dans l’optique d’améliorer le cadre de vie des citoyens est un devoir pour tout organisme étatique mais les laisser sans entretien pourrait être qualifiés d’une négligence caractérisée qui n’apportera que des nuisances à la santé des citoyens. Voila pourquoi le suivi de tout ouvrage réalisé doit être de mise. Cela est valable évidemment pour tout ouvrage réalisé quelque soit l’endroit ou sa nature car ceux qui l’ont conçu ont pensé en premier lieu à son utilité. Sans entretien, il perd sa vocation et devient un objet de nuisance. Il est bon de signaler que les services de la voierie communale ont organisé récemment des actions de nettoyage à la ville de Seddouk, ce qui est une indéniable action louable. Avec un peu de volonté, ces actions pourraient être menées dans tous les villages de la commune qui en ressentent un tel besoin.

L Beddar