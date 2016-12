La réouverture du tribunal ? Une question de semaines !

Par DDK | Il ya 55 minutes | 99 lecture(s)

L’ouverture éminente du tribunal de Sidi-Aïch est attendue comme un messie par la population locale. En effet, suite à la fermeture de cette instance juridictionnelle en janvier 2011, des suites des émeutes ayant ébranlé, notamment la Kabylie, des milliers d’administrés se sont retrouvés, du jour au lendemain, astreints de parcourir des dizaines de kilomètres, pour se rendre au tribunal d’Akbou. La délocalisation de cette infrastructure a mis dans l’embarras et les citoyens et le corps de justice, contraints de ce fait à observer des va-et-vient incessants. «La délivrance de casiers judiciaires ou de certificats de nationalité est devenue un véritable parcours du combattant. Se déplacer jusqu’à Akbou n’est pas une sinécure, en sus, les bouchons à la RN26 mettent à rude épreuve nos neurones», dixit un habitant d’Ath Allouane, un village relevant de la commune d’Akfadou. Et d’ajouter : «le seul perdant du saccage du tribunal est le citoyen de Sidi-Aïch et de ses alentours». Ce faisant, six longues années sont passées sans que l’ouverture dudit tribunal ne voit le jour. Toutefois, tout porte à croire que l’inauguration du nouveau siège du tribunal, refait de fond en comble, se fera dans les prochains jours, compte tenu de l’achèvement des travaux d’aménagements. Implanté au cœur de la ville de Sidi-Aïch, ledit tribunal a été la cible des émeutiers en 2001 et 2011. Il a été pillé et mis à sac à deux reprises par des manifestants en furie. Résultat des courses, des milliers de citoyens sont privés des services de cette instance des années durant. Aux dernières informations, l’édifice en question ouvrira ses potes dans les prochaines semaines, d’autant plus que tous les travaux d’aménagements ont été menés à bon port. Prévue pour le mois de septembre, l’ouverture a été reportée sans que des d’explications soient données par les responsables de cette instance. Au demeurant, la réouverture de ce «temple de la justice» ne fera que des heureux, et mettra fin aux pérégrinations harassantes, voire incessantes.

Bachir Djaider