Projet d’une antenne administrative à Tidjounane

Dans les efforts consentis par les pouvoirs publics et les élus locaux de rapprocher les services de l’administration du citoyen, de facto, l’amélioration des infrastructures d’accueil et la qualité du service, l’APC de Chemini avait mis les bouchées doubles pour la réalisation d’une antenne administrative projetée au village de Tidjounane, en 2014. Cependant, l’infrastructure est loin de répondre aux exigences d’une administration digne de ce nom. À cet effet, les premiers responsables de la commune ont lancé dernièrement un avis de consultation, par voie d’affichage, aux entreprises qualifiées dans le domaine du bâtiment, afin de réaliser les travaux d’aménagement au profit de l’antenne susvisée. Pour rappel, une première consultation a été lancée dans les mois précédents, mais en vain. Cet avis s’est avéré infructueux, ce qui a nécessité la relance d’un deuxième avis de consultation. Les subsides injectés sont issus des plans communaux de développement de l’année en cours. Ils devraient suffire à mener ce projet à bon port. Tidjounane et Taghrast sont des bourgades qui peinent à sortir de l’enclavement, en raison de leur éloignement et l’absence d’une ligne de transport desservant lesdits villages au chef-lieu de la commune. Ses habitants souffrent le martyre lorsqu’ils s’apprêtent à se rapprocher de l’administration locale. La concrétisation de cet équipement de service public de proximité, qui participe du souci évident de rapprocher l’administration du citoyen, est un acquis indéniable qui profitera à la population desdits villages.

Bachir Djaider