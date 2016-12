L’APC présente son bilan !

Par DDK | Il ya 31 minutes | 51 lecture(s)

Les membres de l'exécutif communal d'Ighil Ali ont présenté, samedi dernier, à la place des martyrs qui jouxte le siège de l'APC, le bilan financier des dépenses de la commune pour l'exercice 2016, en présence du chef de daïra d'Ighil Ali, du mouvement associatif local et de la société civile. Dans "le souci de transparence", l'APC a tenu à présenter le bilan financier pour l'année en cours, en décortiquant les différents crédits alloués, et ce, dans le cadre des PCD, du sectoriel, du FCCL et des subventions de la wilaya. Ainsi, les dépenses globales pour l'exercice 2016, pour la section fonctionnement, ont atteint la somme de 129 149 233.31 de dinars. Néanmoins, l'édile de la commune, M. Djoulaït, indiquera devant une assistance nombreuse que "80% de cette somme, soit 85 847 817.71 de dinars ont été alloués à la masse salariale (frais du personnel communal), le reste a été versé sur les différentes opérations qui avaient trait à l'aménagement urbain, aux actions sociales, au secteur de l'éducation, à la jeunesse et des sports (...)". Dans le même sillage, le secteur de l'hydraulique a eu sa part du lion des 20% restants du montant global des dépenses avec un taux de 5% et une valeur pécuniaire de 12 960 443.79 de dinars. Cette somme a été consommée dans des opérations "d'amélioration du réseau de l'AEP de la commune, à l'instar de l’électrification des stations de pompage, de reprise et de forage, l'entretien et la réparation des conduites, etc."Sur la même lancée, d'autres crédits ont été alloués au secteur névralgique de l'éducation pour le cycle primaire, où les autorités ont levé un fonds de pas moins de 7 991 822.40 de dinars et ce, pour des opérations au profit des écoles primaires de la municipalité sur les différents volets ayant trait essentiellement aux frais du ramassage scolaire (qui connaît néanmoins, un manque en autobus), les cantines, l'acquisition du combustible (gasoil), l'entretien du parc roulant, etc. Pour leur part, la voirie et l'éclairage public ont eu une dotation budgétaire de l'ordre de 6 721 483.14 de dinars, répartis sur 4 opérations dont le raccordement à l’électricité de l'éclairage public et l'achat de fournitures pour le même équipement. Vient par la suite les frais de la gestion générale avec un apport de 6 104 150.61 de dinars. Cette somme a été débitée sur 8 chapitres dont les indemnités de fonction aux membres de l'exécutif communal (4 772 078.07 de dinars), frais du téléphone et de l'internet (563 982.66 da) ainsi que pour les frais de missions (207 317.50 DA) entre autres. Pour ce qui est de l'hygiène publique, l'APC a mobilisé une enveloppe de l'ordre de 3 745 170.00 de dinars pour couvrir les taxes et les dépôts des ordures ménagères au niveau d'un CET situé hors de la commune.

La comptabilité rendue publique !

L'absence d'une décharge communale contrôlée, à cause de l'indisponibilité d'un terrain, a contraint l'APC à se "débarrasser" des déchets ménagers de la commune vers un CET situé à 80 kms du chef-lieu, ce qui a été très contraignant avec des dépenses faramineuses ! "Ce problème est toujours d'actualité malheureusement", regrette-t-on au niveau de l'exécutif. Dans le même contexte de consommation budgétaire, les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports, à travers les subventions pour les diverses associations et "la participation communale à la promotion du sport", se sont "adjugé" la bagatelle de 447 581.29 DA. Même si sur ce point précis, il reste beaucoup à faire, en ce sens que les infrastructures sportives manquent cruellement dans cette commune peuplée par environ 12 000 âmes. Un seul stade communal est implanté au chef-lieu, qui, toutefois, manque de moyens. Pour le secteur de la culture, seule une maison de jeunes, déshéritée, meuble les lieux. Néanmoins, les efforts de la commune sont en constant déploiement avec des projets de réalisation de foyers de jeunes dans plusieurs villages. Ce sont-là, les grandes lignes du bilan annuel de l'APC qui a été présenté, samedi dernier, par les membres de l'exécutif communal devant la population d'Ighil Ali. Celle-ci, à travers ses représentants, a soulevé certaines préoccupations liées au vécu quotidien.

Syphax Y.