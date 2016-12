Alerte aux automobilistes !

Par DDK | Il ya 39 minutes | 76 lecture(s)

Un froid glacial balaie, depuis plusieurs jours déjà, le couloir de la vallée de la Soummam pour ne citer que cette région charnière de la wilaya de Béjaïa.

Dès la tombée de la nuit, les températures chutent drastiquement pour dégringoler davantage au petit matin, où la gelée fait son apparition. Les lève-tôt, qui sont les travailleurs, en particulier (pour les élèves, nous sommes encore en plein vacances scolaires!) sortent de chez eux dès les premières lueurs du jour, sous un ciel givré et un air glacial qui anesthésie les membres et engourdit les oreilles et le nez ! "Je ne sens presque plus mes mains et mes pieds, tellement il gèle grave!" constate un ouvrier père de famille. Les températures matinales flirtent avec zéro degré et descendent même, des fois, au-dessous, dénotant d'un froid sibérien qui mène la vie dure aux travailleurs qui sont obligés de regagner leurs lieux de travail de bon matin. Dans les rues de toutes les localités de la vallée, des "ombres fumant" l'air glacial convergent vers les arrêts de bus et autres stations de fourgons afin de prendre les transports en commun. Les uns arrivent tant bien que mal à résister au froid, tandis que les autres, tous frileux qu'ils sont, grelottent et tremblent de tout leur être comme les feuilles d’un frêne! Néanmoins, on tente de lutter contre ce gel en mettant des habits chauds, tels que les manteaux, les vestes, les bonnets, les cache-cous, les gants,...Dans les bus et les fourgons, les voyageurs se "plaquent" les uns contre les autres, et ce, afin de créer un semblant de chaleur à l'intérieur de l'habitacle, où ils givrent aussi, car certains fourgons n'utilisent ou n'ont pas du tout de chauffage. Il y a lieu, aussi, de relever ce brouillard épais qui fait son apparition chaque matin dans la région. Ce phénomène naturel étend toute sa "blancheur" dans la vallée en l'enveloppant carrément pendant des heures pour ne se dissiper progressivement qu’à partir de 9 heures du matin. Par ailleurs, sur les montagnes qui surplombent cette région, le brouillard y est encore plus dense avec une visibilité quasi-nulle sur les routes. Les dangers de ce phénomène atmosphérique sont multiples comme le fait de rendre la circulation automobile très risquée, à cause de la visibilité vers l'avant qui est quasi-nulle pour ne pas dire nulle dans certains cas ! Il est à rappeler que durant l'apparition du brouillard, les automobilistes sont tenus d'allumer les feux antibrouillard pour "percer" tout cet écran de "buée". Malheureusement, certains modèles anciens de véhicules ne sont pas équipés avec ce genre de phares, lesquels s'avèrent être cruciaux et vitaux pour la sûreté des conducteurs et des piétons ! Dans le même ordre d'idées, il est à noter la survenue, également, du verglas qui tapisse durant toute la nuit et la matinée les différents tronçons qui parcourent la vallée. La chaussée humide, donc glissante, peut provoquer inéluctablement des accidents aux automobilistes férus de vitesse. La prudence est de mise !

Syphax Y.