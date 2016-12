Ça se fera à Tizouel !

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

La commune d’Aït-Smaïl, sise à 70 kms à l’est de la wilaya de Béjaïa, est une commune issue du découpage administratif de 1984.

C’est une zone rurale aux reliefs escarpés où les conditions d’existence, à l’instar d’autres communes de mêmes conditions, sont difficiles et ardues. Mais, la difficulté majeure à laquelle font face les citoyens de cette commune depuis toujours reste sans aucun doute l’énorme déficit en couverture sanitaire. Pour 15 000 habitants, la commune dispose seulement de deux salles de soins au niveau de Tergregt et de Talaata. La salle de soin construite il y a plus d’une quinzaine d’années à Ighil Ouli n’est toujours pas opérationnelle faute de personnel paramédical, répète-t-on au niveau de l’EPSP de Kherrata. La polyclinique de Tizouel ouverte depuis longtemps n’arrive pas à pallier ces insuffisances faute de moyens humains et matériels. Distante de plus de quinze kilomètres des structures sanitaires limitrophes, telles la polyclinique d’Amridj et l’EPH de Kherrata, les habitants d’Ait-Smaïl ont toujours vécu dans la crainte, surtout en hiver, car une simple urgence médicale peut déboucher sur un drame, car, l’unique voie d’accès qui est le chemin de wilaya n°6 est sujet ces derniers temps à des éboulements répétés. Pour cela, et depuis quelques années, les citoyens et les différentes APC qui ont eu à gérer les affaires de cette municipalité n’ont cessé de réclamer l’ouverture d’un point d’urgence médicale au niveau de cette polyclinique. Plusieurs demandes collectives ont été adressées aux différentes autorités de la wilaya en vu de doter ce services des urgences de moyens. Depuis la visite du DSP de Bejaia, au mois de novembre passé, les choses semblent avancer. Sur place et après réunion avec les autorités locales, il avait promis l’ouverture d’un point d’urgences médicales au niveau de Tizouel dans les plus brefs délais. La DSP aménagera les locaux qui serviront à accueillir ce service et mettra à sa disposition une ambulance ainsi que le personnel médical et paramédical. L’APC, elle, affectera deux chauffeurs pour l’ambulance et deux agents de sécurité. Avec l’ouverture de cette structure et la présence d’une ambulance 24H /24H, les citoyens de la commune d’Ait-Smaïl et ceux des localités limitrophes telles Rif, Tizi Lekhmis et Ighil Izegaghen se débarrasseront d’un lourd fardeau qui est la prise en charge et la gestion des urgences sanitaires. Mais, en attendant une concrète ouverture, tous les citoyens croisent les doigts et demeurent perplexes car la vie leur a appris qu’«un tiens vaut mieux que deux tu l’auras». Le départ en retraite anticipée de centaines de travailleurs du secteur et la crise économique que traverse notre pays demeurent des signes de mauvais augure.

Saïd M.