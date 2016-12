1 839 placements effectués

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

Le bilan des placements des demandeurs d’emploi réalisé, pour l’année 2016, par l’Agence Locale de Kherrata à travers sa circonscription, comprenant 8 communes, fait état de 1839 placements effectués dans le cadre classique, soit une hausse de 5,8% par rapport à l’année dernière, et 152 au titre du contrat de travail aidé (CTA). Pour ce qui est du dispositif à l’insertion professionnelle (DIP), il est de 208 placements avec un pourcentage en augmentation de 8%. Parallèlement à cet ensemble de dispositifs, cette agence a effectué, au cours de cette même année, 251 visites aux entreprises. Pour ce qui est du nombre d’offres d’emplois déposées et collectées, il est de 1148. Enfin, 244 demandeurs d’emploi ont bénéficié des ateliers de techniques de recherches d’emploi. En outre, et selon Métidji Abdelghani, Chef de ladite agence, cette dernière a été choisie, à partir du mois de décembre 2016, parmi les premières agences pilotes dans le cadre du lancement du nouveau service à distance «Wassit online» qui permet aux demandeurs d’emploi et aux employeurs d’effectuer des opérations relatives aux inscriptions, renouvellement et dépôt d’offres en ligne, à partir du site de l’ANEM .

Slimane Zidane