Une antenne administrative en cours de réalisation

Le village Ighil Ouantar, situé à plusieurs kilomètres en amont du chef-lieu communal de M’cisna, a bénéficié de l’inscription d’un projet d’équipement public, en l’occurrence une antenne administrative, nous-a-t-on fait savoir. «L’inscription de ce projet participe d’une démarche de décentralisation de l’administration et du rapprochement du service public du citoyen», dira en substance, un responsable de l’APC. Et d’enchaîner : «En sus d’alléger la souffrance des villageois, l’implantation de cette structure, au même titre que la pénétration du gaz naturel, l’acheminement de l’eau de Tichi Haf et le déploiement prochain de la fibre optique, vont sans nul doute, contribuer à la fixation de la population». Selon notre source, l’antenne administrative est actuellement en cours de réalisation. Les travaux progressent sans encombres, nous-a-t-on indiqué. Réagissant par rapport à la construction de cette infrastructure au profit de leur village, certains habitants d’Ighil Ouantar nous ont fait part de leur sentiment de satisfaction, tout en nourrissant l’espoir de voir le projet livré dans les délais. «Cela nous verse du baume au cœur. Nous qui endurons le calvaire pour un papier d’état civil ou une légalisation de signature, nous mesurons l’importance et l’impact d’une telle réalisation sur notre vécu quotidien», dira un citoyen d’Ighil Ouantar. Tout aussi emballé à l’idée de bénéficier sous peu d’une telle infrastructure de proximité, un autre habitant de ce village souligne que «ce projet est une aubaine pour Ighil Ouantar. Les responsable de (notre) APC méritent tous les égards, pour avoir songé, en dépit des restrictions budgétaires, à investir dans ce genres d’équipements».

