L’accueil et la qualité des soins au menu

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Une session de formation au profit des administrateurs du CHU a été organisée, samedi dernier, à l’initiative de la direction de l’établissement dans un établissement hôtelier privé de Tichy.

Elle a été animée par Madjid Salmi, maître de conférences classe A, enseignant à l’université de Tizi-Ouzou et à l’Ecole Nationale de Management de la Santé et spécialisé en Economie de la Santé. L’hôpital d’aujourd’hui, la contractualisation des relations entre les bailleurs de fonds et les prestataires de soins et, enfin, l’évaluation de la qualité de soins ont été les principaux thèmes sur lesquels l’orateur s’est étalé durant sa conférence. Pour initier ces nouveaux administrateurs à la conception professionnelle d’une structure hospitalière, le conférencier décortiquera, tout d’abord, les différentes options architecturales des hôpitaux et unités de soins en insistant sur les règles auxquelles obéit leur conception. Du modèle pavillonnaire au modèle d’intégration en passant par ceux de superposition et de juxtaposition, tout a été expliqué par Madjid Salmi qui fera remarquer que le malade, le médecin et l’équipe des soins sont les trois principaux usagers qui sont pris en considération dans les exigences, pour la réalisation d’une structure hospitalière. Il parlera, également, des différentes entités de l’hôpital lesquelles assument différentes fonctions, quoique complémentaires. L’orateur dissertera largement sur les services des urgences qui sont considérés comme le véritable point fort ou de faiblesse d’un hôpital. Les outils de l’évaluation quantitative et qualitative de ces services ont été également développés. Le système d’information a pris beaucoup de temps lors de cette conférence. Celui-ci regroupe, soulignera l’orateur, une grande variété de ressources allant de l’humain à l’informatique, lequel a, par ailleurs, un impact sur les autres composantes de l’entreprise. Il expliquera les différentes fonctions du système d’information en commençant par la collecte jusqu’à la diffusion en passant, bien entendu, par le stockage et le traitement. Toujours dans le cadre de cette formation, l’assistance a été informée du rôle que jouent les différentes structures de soutien au ministère de la santé, tel que le conseil national de la santé, l’institut de la santé publique, l’école nationale de la santé publique, le laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques et autres. Le professeur Abdelmalek Danoune, directeur général du CHU, dira à propos de cette journée d’étude qu’elle a pour objectif de former les administrateurs, dans le but de leur faciliter l’intégration dans le circuit professionnel. Il dira, également, que l’accueil et la place d’un administrateur dans un hôpital sont les principaux axes de la rencontre.

A Gana