Près de 300 foyers attendent leur raccordement

L'alimentation des foyers en énergie électrique connaît quelques insuffisances dans la commune d'Ighil Ali, située à 93 kms au sud-ouest de Béjaïa. Ce constat a été fait par les autorités locales lesquelles ont indiqué qu'il existe environ "300 habitations" au niveau de la municipalité qui ne sont pas encore raccordées au réseau électrique. "Nous avons recensé environ 300 foyers qui ne sont pas encore alimentés en électricité. Ce sont essentiellement des maisons construites dans le cadre de l'habitat rural qui attendent leur raccordement à l'électricité. Ces habitations sont situées, en plus du chef-lieu communal, dans les villages de Zina, Ath Sassi, Takorabt, Azrou et El Kelaâ", nous informe le premier magistrat de la commune, M. Djoulaït Djamel. C'est en effet, un constat peu reluisant qu'endurent des centaines de ménages qui attendent depuis un certain temps de bénéficier de l’énergie électrique au profit de leurs maisons qui en ont grandement besoin. "J'ai achevé la construction de ma maison grâce à l'aide à l'habitat rural. La joie était indescriptible pour moi et ma petite famille de disposer, enfin, d'un âtre douillet, après avoir souffert des années durant des affres des charges liées à la location. Néanmoins, cette joie a laissé place, quelques semaines après, à la déception et à la colère, car jusqu'à présent, ma maison n'est pas encore raccordée au réseau électrique en dépit de la demande que j'ai formulée auprès de la Sonelgaz!" regrette un chef de famille habitant le village de Zina. Pour le règlement de ce problème, qui n'a que trop duré, les autorités communales disent avoir saisi récemment la SDE de Béjaïa pour budgétiser et réaliser une éventuelle extension au profit de ces foyers sans "lumière". "Nous avons saisi la SDE de Béjaïa à ce sujet, et nous attendons sa réponse!" se contentera de dire le P/APC. Par ailleurs, la commune d'Ighil Ali était confrontée à un grand problème de chute de tension électrique, il y a de cela une année, et qui a mené la vie dure aux habitants de certaines localités. A cet effet, et pour y remédier, il a été réalisé pas moins de 7 postes maçonnés qui étaient équipés de transformateurs, et ce, afin d'en finir avec ces récurrentes chutes intempestives de tension électrique. Ainsi, le chef-lieu, Ath Sassi et Takorabt ont vu ce problème réglé définitivement. "Nous avons pu régler ce problème de chute de tension et nous remercions la SDE pour cette réalisation!" conclut l'édile d'Ighil Ali.

Syphax Y.