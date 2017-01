30 SDF pris en charge

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Dans le cadre de ses initiatives charitables visant la prise en charge de toutes les catégories sociales démunies, les services de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont effectué, jeudi passé, une opération humanitaire au profit de personnes sans domicile fixe (SDF), a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Cette opération a consisté en la distribution de trente repas chauds à une trentaine de SDF, pris en tenaille par le froid sibérien et une condition sociale misérable. Ces personnes secourues ont été rencontrées dans les rues et autres endroits de la ville de Béjaïa, notamment au niveau de la gare routière, la cité 1000 logements, la cité Pépinière et le quartier Nacéria, a souligné notre source. Par ailleurs, les éléments de la sûreté de wilaya, indique-t-on, accompagnent quotidiennement d’autres parties impliquées dans cet élan de solidarité en faveur des SDF, comme la direction de l’action sociale (DAS), la protection civile et des associations caritatives. Au total, 59 opérations de solidarité au profit de cette frange de citoyens ont été menées à Béjaïa depuis le début de l’installation du froid hivernal. Quelques 25 à 30 SDF sont transférés, chaque soir, au niveau du foyer des personnes âgées de Béjaïa, un établissement rattaché au ministère de la solidarité, où ils sont nourris et hébergés.

Boualem S.