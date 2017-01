Le facteur fait toujours défaut dans 13 villages

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Ighil Ali est une vaste commune, avec une superficie de l'ordre de 195.37 kms². Elle est, de ce fait, considérée comme la plus grande commune de la wilaya de Béjaïa. Située à l'extrême Sud-ouest du chef-lieu de wilaya, elle est nichée sur une zone montagneuse difficile d'accès, car son relief est très accidenté. Il est composé de collines, de cimes et de précipices vertigineux. Hormis le chef-lieu de commune d'Ighil Ali, où sont centralisées toutes les administrations, le reste des villages se trouve en proie à l'enclavement et au sous-développement. Cette commune, à vocation agropastorale, compte 14 villages, où, excepté Ighil Ali, les commodités les plus élémentaires de la vie sont plus ou moins absentes. L'isolement reste le maître-mot dans certains villages perchés, à l'instar d'El Kelaâ, Tabouaânant, Tazla, Belayel, Ath Serradj, Bouni, Ath Sassi et bien d'autres. Dans ce même contexte, il y a lieu de soulever l'absence de facteurs, pour l'acheminement des courriers aux habitants. Ces villages ne reçoivent jamais la "visite" du facteur. Les habitants doivent, en conséquent, se démener, comme ils le peuvent, afin de récupérer leurs courriers. A cet effet, quelques villageois se rendent au chef-lieu communal d'Ighil Ali et se portent volontaires pour acheminer le courrier à leurs concitoyens qui ne peuvent pas s’y déplacer, pour une raison ou une autre. Cette solidarité entre villageois comble, un tant soit peu, la défection du facteur qui, normalement, devait être désigné pour servir les citoyens des 13 villages isolés. Dans la foulée, l'existence du facteur devient cruciale surtout lorsqu'il s'agit de courriers importants ou de colis (médicaments,...) qui doivent être reçus dans les délais. Cet état de fait a poussé les habitants de plusieurs villages à faire des réclamations auprès d'Algérie Poste afin de disposer des services d’un facteur qui fait défection dans les localités précitées !

S. Y.