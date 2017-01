Nouvelles formations au CFPA

Par DDK | Il ya 49 minutes | 44 lecture(s)

Le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) «Hamaidi H’mana» de Chemini offre aux jeunes, de plus de 16 ans, la possibilité de suivre de nouveaux stages d’avenir au sein dudit établissement, dans le cadre des nouvelles formations proposées pour la session de février 2017. Ce faisant, les inscriptions sont ouvertes depuis le 2 janvier et s’étaleront jusqu’au 18 janvier 2017. Une palette de spécialités est proposée aux futurs candidats, afin de leur permettre d’avoir un métier entre les mains, et qui pourra forcément leur ouvrir les portes du monde du travail. Parmi les métiers proposés, les postulants auront l’embarras du choix de suivre la formation qui répond à leurs attentes. Au demeurant, les principales spécialités proposées sont la comptabilité et gestion, confection d’habits traditionnels, installateur sanitaire, exploitant informatique et prêt-à-porter. Par ailleurs, les déperditions scolaires ne cessent d’augmenter crescendo ces dernières années, au grand désespoir des parents qui ne savent plus comment assurer un meilleur avenir à leur progéniture. Toutefois, les centres de formation sont un rempart à l’échec scolaire, d’autant plus que le gouvernement a mis les bouchées doubles cette dernière décennie, pour construire de nouveaux centres d’apprentissage.

Bachir Djaider