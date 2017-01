Plusieurs villages concernés

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 192 lecture(s)

Dans le cadre du PCD 2016, plusieurs projets de réalisation de réseaux de l'assainissement ont été réalisés par l'APC d'Ighil Ali, au profit d'un certain nombre de villages de la commune.

Ainsi, le déficit constaté dans ce volet a été "absorbé" au grand soulagement des habitants, qui ont souffert des affres de l'absence de cette commodité durant des lustres. L'extension urbaine induit toujours des insuffisances en matière d'aménagement urbain, car à chaque apparition d'un pâté de maisons, il faudra aux autorités de les raccorder aux VRD (voies et réseaux divers). En tout cas, durant l'année passée, beaucoup de localités ont bénéficié d'opérations de raccordement aux réseaux de l'assainissement. Nous pouvons citer le quartier Ath Amar, situé au village de Takorabt, lequel a bénéficié, en 2016, de la réalisation d'un réseau de l'assainissement, pour une enveloppe budgétaire de l'ordre de 3 548 000 DA, indique le P/APC, M. Djoulaït. Dans le même sillage, le village historique d'El Kelaâ, dont les habitants ont souffert de l'absence de l'assainissement, a bénéficié, à son tour, de l'installation de cette commodité, pour les quartiers de Ath H'madouche et Tazaert pour un montant global de 2 023 000 DA. Le village de Belayel, sis à 25 kms d'Ighil Ali, a été également concerné par ce programme réalisé dans le cadre du PCD 2016. Ainsi ce village a vu la réalisation du réseau d'assainissement au profit du quartier Babou, ainsi que l'achèvement de tout le réseau pour le reste du village de Belayel, pour une valeur monétaire globale de l'ordre de 5 545 000 DA, ajoute encore notre vis-à-vis. D'autres villages ont, aussi, bénéficié de quelques opérations qui se rapportaient à l'aménagement urbain, à l'instar des villages d'Azrou et Mouka qui ont bénéficié du bétonnage des différentes bretelles qui donnent accès à ces deux patelins perchés à plus de 600 mètres d'altitude. Le montant total alloué à cet effet est de l'ordre de 1 7820 000 DA. Par ailleurs, l'on apprendra sur la même lancée, qu'une opération d'aménagement du pavillon des urgences de la polyclinique d'Ighil Ali a été réalisée à hauteur de 388 000 DA, toujours selon notre interlocuteur.

Syphax Y.