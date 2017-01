Par DDK | Il ya 6 heures 49 minutes | 160 lecture(s)

Une campagne de vaccination du cheptel bovin et ovin, est entreprise ces jours-ci, à travers l’ensemble des villages et localités de la commune d’Ouzellaguen. L’opération est assurée par les services vétérinaires de la subdivision de l’agriculture d’Akbou, en étroite collaboration avec l’APC d’Ouzellaguen. Lancée dimanche dernier, elle se poursuivra jusqu’au 19 du mois en cours, a-t-on fait savoir. «L’opération de vaccination cible deux maladies, à savoir la clavelée pour ce qui est du cheptel ovin, et la rage qui affecte plutôt le cheptel bovin», a indiqué un vétérinaire engagé dans la campagne. Cette action prophylactique, renouvelée périodiquement, s’assigne pour objectif de prémunir le cheptel contre les pathologies réputées pour être contagieuses ou mortelles. La barrière de protection assurée par la couverture vaccinale, signale-t-on, aura aussi pour effet de limiter la propagation des zoonoses, en cas de flambée épidémique. «La réussite de cette campagne dépend dans une large mesure de l’adhésion des éleveurs, dont on attend une mobilisation à la hauteur des enjeux», déclare un responsable de la subdivision de l’agriculture, insistant sur la causalité entre l’état sanitaire du cheptel et ses performances. Et d’ajouter : «la vaccination est d’autant plus bénéfique que gratuite. Les éleveurs ne verseront pas un sou vaillant, car l’opération est entièrement prise en charge par l’Etat».

N. M.