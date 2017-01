Suicide d’un jeune de 35 ans

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 253 lecture(s)

Le phénomène du suicide refait surface en Kabylie. Il a une nouvelle fois endeuillé une famille à Tichy. En effet, lundi dernier, un jeune homme de 35 ans, célibataire, a été retrouvé par des passants pendu à deux kilomètres de son domicile. Il s’agit de Nadir A. originaire du village de Tizi-Ahmed. Le défunt était ingénieur et travaillait, depuis 18 mois, à l’université de Bejaia : il s’occupait de l’équipement audiovisuel et de l’auditorium. Sitôt alertés par cette découverte macabre, les agents de la Protection civile de Tichy se sont vite rendus sur les lieux et ont évacué le corps inerte du décédé. L’enterrement a eu lieu mardi dernier au cimetière du village dans un climat d’effroi, car, selon ceux qui le connaissaient bien, rien ne prédisait une telle tournure. D’après des témoignages, le passage à l’acte s’est effectué dans la nuit du dimanche dernier. Sur le chemin séparant son domicile de la bourgade d’El Maden, Nadir s’est donné la mort en se pendant à un arbre à quelques mètres de la route. La perte d’un jeune homme dans la force de l’âge fait toujours très mal à la famille, aux amis et aux connaissances.

Saïd M