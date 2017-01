Un projet inscrit en 2010

Par DDK | Il ya 6 heures 46 minutes | 220 lecture(s)

Taskriout, une commune dont le nombre d’habitants avoisine les 16 000 âmes, avec une forte concentration au chef-lieu qui compte plus de 3000 âmes, ne possède toujours pas un bureau de poste digne de ce nom. En 2009, en attendant la construction d’un nouveau siège, la commune avait mis, temporairement, à la disposition d’Algérie Poste des locaux pour installer le bureau de poste, mais sept ans après, rien n’a changé. Actuellement, le projet est toujours au niveau de la commission nationale des marchés. Pourtant, une parcelle de terrain a été choisie depuis 2007 à cet effet, en lieu et place de l’ancien bureau, jugé inadapté pour répondre aux besoins d’une population grandissante. Le projet a été inscrit en 2010, mais depuis, l’appel d’offres s’était avéré infructueux à deux reprises. L’enveloppe du projet, estimée au début à 22 millions de DA, a été revue à la hausse, pour atteindre actuellement les 42 millions de dinars. Le 6 décembre passé, un nouvel appel d’offres a été lancé. La population, qui espère que ce dossier connaitra cette fois-ci son épilogue, trouve bizarre que des entreprises de construction rechignent jusqu’à présent à prendre un tel marché. En plus d’être situé au premier étage, juste au dessus d’un commerce géré par un particulier, le siège actuel est exigu et vétuste. Il est difficile d’accès aux personnes âgées ainsi qu’aux handicapés. Sans parler de la lenteur du service due au manque de personnel. Même si cet énième appel d’offres s’avérera fructueux, la population de la commune de Taskriout continuera à patienter encore dans les mêmes conditions pendant la durée de réalisation de ce projet qui sera de 18 mois au minimum.

Saïd M.