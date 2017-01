Une unité retenue pour Hellouane

Par DDK | Il ya 23 heures 1 minute | 590 lecture(s)

Un projet d’équipement public en rapport avec la construction d’une unité de protection civile, est inscrit au profit de la commune d’Ouzellaguen, apprend-on de bonne source.

Implanté à hauteur du village Hellouane, éloigné de quelques kilomètres du chef-lieu communal, l’infrastructure a déjà étrenné sa phase de réalisation, a-t-on pu constater sur place. Une source proche du dosser a fait savoir que la réalisation de ce projet est couverte par des crédits imputés sur les programmes sectoriels de développement. La population de ce village qui croit à un rythme exponentiel, à la faveur des programmes de logements sous ses différentes déclinaisons, voit d’un œil plutôt approbateur l’avènement d’un tel équipement public. C’est du moins ce qu’affirment certains habitants rencontrés sur les lieux. «Pour un village en plein essor comme le nôtre, la nécessité de disposer d’une unité de protection civile est évidente. C’est une structure vitale, dans la mesure où sa proximité et la promptitude d’intervention qu’elle permet, est un atout majeur pour sauver des vies humaines», dira un citoyen de Hellouane. Appuyant sans réserves ce projet, un autre habitant du village renchérit : «Trop sollicités et trop éloignés, les pompiers d’Akbou arrivent bien souvent en retard sur les lieux du sinistre, se contentant de limiter ou de constater les dégâts. Or qu’il s’agisse d’un accident domestique, d’un feu de forêt ou d’un blessé sur la route, la célérité d’intervention est un enjeu vital».

N. M.