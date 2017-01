Acquisition d'un camion à benne tasseuse !

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 588 lecture(s)

Le parc roulant de l'APC de Boudjellil vient de s'enrichir d'un nouvel engin ô combien crucial, pour l'environnement et la santé publique. En effet, il s'agit d'un camion à benne tasseuse acquis récemment par l'APC, dans l'optique de renforcer la "flotte" d'engins réservés à la collecte des déchets ménagers. Néanmoins, faut-il souligner qu'avant l'acquisition de cet engin, les agents d'hygiène de la commune étaient obligés de travailler dans des conditions difficiles, à cause de camions non conformes à la collecte des ordures ménagères de la localité. Effectivement, seulement deux camions et de surcroît inadaptés à la collecte des immondices, étaient mis en service, depuis des années, alors qu'ils ne répondent aucunement aux exigences de remorquage et de salubrité, car des détritus s'échappent des bennes de ces camions lorsqu'ils sont en circulation. Cependant, avec ce nouveau camion, affecté spécialement à une collecte plus entreprenante des détritus, les choses semblent s'améliorer nettement. Les retombées sont plus que positives avec la mise en service de cet engin dernier cri, du moment que le nombre de rotations effectuées par les éboueurs a diminué, car la benne tasseuse compresse et fragmente les déchets embarqués par moyen d'un rotor broyeur, et cela crée bien évidemment de l'espace à l'intérieur de la benne. Avec cet avantage "fulgurant", les agents de l'hygiène peuvent collecter les immondices de plusieurs villages, sans pour autant aller décharger à la décharge d'Ichikar. Néanmoins, en dépit de cette avancée palpable, un point noir et qui a trait à l'apparition ahurissante d'un grand nombre de dépotoirs sauvages un peu partout dans la commune demeure toujours présent, dénotant de l'incivisme de certaines personnes qui ne se soucient guère de l'environnement et de la santé publique.

Syphax Y.