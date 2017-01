Journée de formation au profit du mouvement associatif

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 530 lecture(s)

Une conférence-débat a été organisée, samedi dernier, au niveau de la salle des conférences du complexe touristique «Club Aloui» dans la commune de Tichy au profit de quatorze associations activant dans différents domaines. Ce sont les associations «Tichy la verte» et «l’Etoile culturelle d’Akbou» qui ont pris cette initiative, financée par un fonds de l’Union Européenne. Sous le thème «planification et communication sur les droits de participation des jeunes», ces acteurs du monde associatif ont eu à vivre des moments très forts et bénéfiques sur plus d’un plan. En tout, il y avait une quarantaine de jeunes amassés au niveau de la salle ; chaque association était représentée par trois membres. Parmi les associations présentes, huit activent dans la wilaya de Béjaïa, trois au niveau de Tizi-Ouzou, deux dans la wilaya de Boumerdès et une au niveau d’Alger. Avec une salle partiellement remplie, le coup d’envoi a été donné pour le début de cette journée de formation, dans la matinée, avec une prise de parole de M. Sofiane Khaldi, président de «Tichy la verte». Cette conférence a été animée par M. Kamel Kaced, expert en gestion de projets et formateur national en droit de participation, et M. Hamid Saada, expert national en gestion de projets, membre de la commission nationale de suivi des projets associatifs et ex-directeur de l’unité «Euro-Med Jeunesse IV Algérie». Durant leurs interventions, les deux experts ont eu à disserter sur l’importance d’une communication maîtrisée, d’une meilleure planification, sur le devoir et le droit des jeunes à participer à la gestion et au développent local. Il sera mis en exergue les clés d’une bonne communication, notamment la méthode américaine dite «ARROMS», qui stipule que pour bien conduire un débat, l’animateur doit veiller à respecter certains critères, notamment, l’écoute active, la reformulation continue du sujet principal, le recadrage des intervenants en évitant toute forme d’agressivité, pour éviter d’irriter les participants, privilégier les questions ouvertes pour ne pas bloquer le débat, ne pas omettre de récapituler, le plus souvent possible, les points essentiels débattus et enfin ne pas oublier de formuler le message clé de la communication entreprise. Il sera aussi abordé l’importance de la gestion du temps et surtout celle de l’information et de sa maitrise, la gestion des relations dans un groupe de travail et surtout la planification budgétaire. Durant l’après-midi, après la pause déjeuner, bien que quelques participants aient préféré rentrer chez eux de crainte d’être bloqués par la neige, des ateliers de travail ont été formés pour permettre aux jeunes participants de mettre en pratique, sous l’œil vigilant des deux experts, les acquis de la matinée. En tout cas, un grand bravo à «Tichy la verte» et l’ «Etoile Culturelle d’Akbou» qui ont pris les devants pour organiser cette journée, car, de pareilles opportunités ont une importance capitale, pour permettre de former les futurs acteurs du mouvement associatif, qui constitue un moteur important pour la promotion et la formation de la jeunesse, dans le but de permettre à ces derniers de participer à la sauvegarde des acquis nationaux, et de là, à l’essor du pays.

Saïd M.