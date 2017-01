Attribution de locaux professionnels pour les jeunes

Par DDK | Il ya 23 heures 1 minute | 480 lecture(s)

Les 68 locaux professionnels, accordés à cette commune rurale dans le cadre du programme gouvernemental, viennent d’être attribués par une commission de daïra composée des représentants de l’assemblée populaire communale, des différents dispositifs d’insertion des jeunes (ANSEJA NGEM et CNAC), de la chambre de commerce et de l’artisanat. Une bonne nouvelle pour les jeunes chômeurs de Béni Maouche, notamment ceux manquant de moyens pour une insertion professionnelle ou ceux qui ont bénéficié de crédits, mais n’ont pas pu lancer leurs activités faute de locaux Pour de plus amples informations, Loudjani Khaled, P/APC de Béni Maouche dira :«notre commune a bénéficié de ce projet de réalisation de 68 locaux pour juguler le chômage chez les jeunes ayant finalisé leurs projets auprès des organismes d’insertion et ceux qui répondent à la nécessité d’avoir des locaux, pour exercer leurs professions tels que les architectes, les avocats, etc. Ceux-ci en sont les bénéficiaires avec aussi, bien évidemment, ceux qui exercent des activités artisanales». Dans le même ordre d’idées, notre interlocuteur signalera qu’une partie des locaux a été réservée aux organismes publics, tels que les agences ACTEL, ADE, SDE, etc. «Ces organismes rendent beaucoup de services aux citoyens, voila pourquoi leur installation dans notre commune est vivement souhaitée», a-t-il dit. Il reste l’affectation des locaux, suivant des critères bien définis, qui se fera en fonction des activités. Dans ce cadre, le maire a précisé que les activités à nuisances sonores seront logées tout en bas, pour ne pas gêner les autres activités. À noter que les locaux ont été construits en un seul grand bâtiment pour ne pas sacrifier une grande superficie, car la commune de Béni Maouche fait face à un manque de ressources foncières.

L. Beddar