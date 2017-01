L'APC relance le projet du marché couvert !

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 743 lecture(s)

Le marché hebdomadaire du chef-lieu communal d'Ighil Ali, à 93 kms au Sud-ouest de Béjaïa, se tient tous les samedis au centre du village dans une aire inadaptée, car beaucoup de commodités y brillent par leur absence.

Tout d'abord, il a été constaté l'absence des étals, des abris et des compartiments à même de mieux organiser les transactions commerciales entre les marchands et les citoyens. Ce marché, ouvert aux quatre vents, est assujetti aux aléas de la nature, et peut être carrément annulé en cas de fortes intempéries. Ce qui est, en somme, pénalisant pour les vendeurs et les habitants de la localité qui se voient obligés de se ravitailler dans d'autres marchés (Ceux de Tazmalt et d'Akbou par exemple). Ajouté à cela, ce marché est situé à proximité d'un dépotoir. Ainsi, les miasmes et autres odeurs pestilentielles s'en dégagent en indisposant les présents. Des voix se sont, alors, élevées à plusieurs reprises pour débarrasser ce marché de ce dépotoir qui pollue et défigure les lieux. Tous ces inconvénients n'ont pas échappé, bien évidemment, aux autorités communales lesquelles ont projeté, à plusieurs reprises, de remédier à cette situation en tentant d'apporter les commodités qu'il faut. A cet effet, l'on apprend de l'APC qu'un avis de consultation a été rendu public, récemment, afin de proposer la réalisation d’opérations de réaménagement au marché hebdomadaire aux éventuels soumissionnaires. Ainsi, les autorités locales comptent créer un marché couvert en place et lieu du marché actuel en le dotant de tout le nécessaire. Des étals jusqu'aux abris, en passant par les compartiments et le bétonnage du sol.

Syphax Y.