Les travaux avancent bien

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 902 lecture(s)

La daïra de Seddouk, parmi les plus importantes de la wilaya de Béjaïa à tous points de vue, se renforce en équipements publics par l’installation d’institutions étatiques, dans l’optique de rapprocher les administrations des administrés. Dans ce cadre, un tribunal est en cours de réalisation au chef-lieu, sur un terrain adéquat situé à la cité «Bel-air», à proximité du siège de la protection civile et non loin du siège de la daïra. Les travaux, lancés il y a environ une année, ont atteint un taux d’avancement de l’ordre de 70%, selon un responsable trouvé sur place lors d’une visite sur le chantier. Le projet, rappelons-le, est financé dans le cadre du plan sectoriel de développement, et coûtera au trésor public 579.367.148,17 dinars. D’une durée de réalisation de 36 mois, ce siège du tribunal est assorti de deux logements de fonction qui se construisent à la cité «Haddouche», mitoyenne de la cité «Bel-air». D’un délai de réalisation de 14 mois, ce projet qui coûtera à l’Etat 37.975.777,49 dinars, a atteint un taux de réalisation de l’ordre de 90%, selon notre interlocuteur. Ledit tribunal, une fois fonctionnel, couvrira en prestations de service les quatre communes de la daïra de Seddouk, à savoir Bouhamza, Amalou, Seddouk et M’cisna, ainsi que la commune de Béni Maouche. Il soulagera les populations de ces communes des déplacements vers le tribunal d’Akbou dont elles dépendent. Il drainera certaines activités annexes, et créera des postes d’emploi pour la ville de Seddouk.

L Beddar