Augmentation unilatérale des prix !

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 918 lecture(s)

Le secteur du transport de voyageurs dans la commune de Tamokra, sise à 90 kms à l'est de Béjaïa, vit depuis le début de l'année en cours une anarchie indescriptible. En effet, les transporteurs de voyageurs, qui assurent la desserte entre les chefs-lieux de Tamokra et Akbou via le CW23, ont décidé d'augmenter unilatéralement le prix de la place en le portant de 50 à 70 DA. Ce nouveau tarif n'a pas tardé a provoquer une levée de boucliers. En effet, les usagers de cette ligne ont exprimé leur mécontentement et refus de payer un tel tarif qu'ils jugent "exorbitant". "Je trouve cette augmentation des prix du transport illégale et injustifiée. C'est à la limite de l'insolence!", tempête un usager habituel de ce tronçon. Cette hausse des tarifs du ticket de transport assuré entre Tamokra et Akbou a soulevé l'ire des voyageurs qui crient "au scandale" en refusant de payer les 20 DA majorés sur l'ancien tarif qui était de 50 DA la place. De leur côté les transporteurs, qui assurent la navette quotidienne sur la ligne précitée, défendent leur action prise, néanmoins, «sans concertation» des autres parties (collectif des usagers, APC,...) en évoquant une kyrielle de motifs, à l'exemple de la hausse des prix des carburants, l’impraticabilité de la route, la cherté de vie... Cette situation a fini par créer une véritable anarchie dans le transport au niveau de cette commune perchée sur l'un des contreforts des chaînes des Babors. Bien évidemment, les citoyens de cette commune ont saisi les autorités communales suite à cette hausse qu'ils jugent "illégale", étant donné que le Ministère des Transports avait exclu récemment toute augmentation dans les tarifs des transports. Dans une réponse à une correspondance de l'APC de Tamokra, datant du 11 janvier 2017, émanant de la Direction des transports de la wilaya de Béjaïa, et dont nous détenons une copie, les services de la Direction rappellent que "les tarifs des transports sont toujours soumis à la circulaire Ministérielle N 0489/16 datant du 15/02/2016 (...)". Autrement dit, il n'y a eu aucune augmentation des tarifs du transport de voyageurs dans la wilaya de Béjaïa. Reste à savoir, maintenant, si les transporteurs, desservant la ligne Tamokra – Akbou sur une distance de 30 kms, vont surseoir ou pas à cette augmentation des prix des tickets de voyage décidée unilatéralement par leurs soins.

Syphax Y.