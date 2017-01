Le maire s’explique sur les raisons du blocage

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 726 lecture(s)

Le maire d’Ath Djellil, Titem Hachémi, parle avec regret du projet de l’annexe administrative du village Milkat qui traîne un grand retard.

Tout le monde convient que son ouverture éviterait aux citoyens des déplacements jusqu’au siège de l’APC situé au chef-lieu pour se faire délivrer des pièces administratives de l’état civil. L’édile communal veut faire comprendre au nouveau wali de Béjaïa toute l’importance du projet de cette annexe administrative conçu pour rapprocher l’administration des administrés, d’autant plus que beaucoup de citoyens des villages limitrophes du village Milkat vont bénéficier de ce rapprochement. «Le projet de l’annexe administrative du village Milkat est d’une grande utilité publique de par les grands services qu’il rendra aux habitants en leur évitant, une fois fonctionnel, des déplacements au chef-lieu pour se faire délivrer des documents administratifs de l’état civil. C’est pourquoi le retard qui traîne encore dans sa réalisation et qui est indépendant de notre volonté, pénalise la population. La subvention de 6 600 000,00 DA qui nous a été accordée par la wilaya a été consommée dans la réalisation des gros œuvres et des murs extérieurs avec de la brique. Nous avons profité de la visite de l’ancien wali pour lui montrer le projet à l’arrêt. Sur sa demande, nous avons établi une fiche technique qui a fait ressortir un montant de7 000 000,00 DA. Nous lui avons adressé le dossier il y a environ six mois, mais aucune suite n’a été réservée jusqu’à présent», a déclaré le maire. Ce projet d’annexe administrative du village Milkat fait partie, selon notre interlocuteur, d’une enveloppe budgétaire globale de 19 000 000,00 DA pour la réalisation de trois annexes administratives. Seulement, l’assiette foncière choisie pour son implantation nécessitait la construction de locaux en sous sol pour pourvoir arriver au niveau de la route. Nous avons épuisé, malheureusement l’enveloppe budgétaire qui nous a été allouée dans la construction de ce sous-sol, ce qui nous a contraints à solliciter une rallonge budgétaire pour le reste à réaliser, a expliqué en détail, le P/APC.

L. Beddar