Mise en œuvre d’un dispositif d’intervention

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 546 lecture(s)

Suite aux intempéries et la vague de froid qui sévissent dans le nord du pays, marquées, dans la commune de Kherrata et sa région, par des chutes de neige importantes, les préoccupations majeures des autorités locales sont consacrées à la mobilisation des moyens humains et matériels pour y faire face. Ainsi, pour remédier aux perturbations des voies de liaisons, aussi bien les pistes et chemins communaux que la RN9 et les chemins de wilaya existants à travers la commune, l’APC a mis en place un dispositif d’intervention mis en œuvre dès le premier jour des chutes de neige. En effet, il a été dépêché, au niveau des localités rurales, des engins et moyens humains, pour déneiger les voies de liaisons. Ces opérations, qui ont permis de rétablir la circulation automobile, se sont poursuivies pendant toute la durée des chutes de neige dans la région. Ainsi, les villages touchés par ces interventions sont situés surtout dans les zones accidentées et montagneuses, telles que Bradma, Ait-Laziz, Tabia, Djermouna, Ait-Mérai, Sébouka. S’agissant du réseau routier, relevant de la subdivision des Travaux publics, notamment les RN 9 et 9 «A» et les chemins de wilaya, un autre dispositif a été instauré par ladite subdivision qui a eu, également, à intervenir à travers plusieurs points de son infrastructure de base, permettant le déroulement du trafic routier dans de bonnes conditions. Par ailleurs, selon le responsable de ladite subdivision, la circulation l’axe routier de la RN9 entre Béjaïa et Sétif, relevant de la circonscription administrative de Kherrata, n’a pas connu de perturbations, grâce aux interventions rapides effectuées dans ce sens et qui continueront à s’opérer en cas de nécessité. Ce n’est qu’à partir du début de l’après-midi de mardi dernier que les effets indus par les chutes de neige dans la région commençaient à apparaitre, puisqu’une panne en énergie électrique s’est produite à travers la commune de Kherrata causée, dit-on, par l’inclinaison d’un pylône de H. T. sur les hauteurs de la cité «Bel-air», où les fils de transport de courant, auraient été sectionnés, et provoqué une coupure de courant qui a été rétablie en fin d’après midi, grâce à l’intervention rapide des agents de la SDE. Une autre panne de courant a, également, eu lieu dans la soirée du même jour, plongeant toute la ville et les localités environnantes dans l’obscurité. Une situation qui s’est prolongée le lendemain ( ndlr, mercredi dernier) jusqu’en fin d’après-midi. S’agissant de la circulation au niveau de la RN9 et les voies de liaison desservant les différentes localités de la commune de Kherrata , elle a été sérieusement entravée par les chutes de neige pendant la matinée de mercredi dernier, et n’a pu être rétablie que progressivement après l’intervention des autorités locales concernées, renforcées par ceux de la sûreté, qui ont dégagé toutes les zones bloquées au niveau du centre urbain et ses périphéries. En outre, la protection civile de Kherrata, qui a assuré, également, ses différentes missions d’aide et secours aux personnes des localités enclavées des communes de la daïra (Kherrrata et Draâ El-Caid), elle a procédé, selon une source autorisée, de dimanche à mercredi derniers, à l’évacuation de 18 malades, présentant des caractères urgents, vers l’EPH de Kherrata. En raison de la situation géographique de la daïra de Kherrata, dominée en période hivernale par d’importantes chutes de neige qui nécessitent des moyens d’intervention rapide et efficace pour parer à d’éventuelles coupures de routes, en particulier la RN9 , il est souhaitable, d’après des habitants, de doter la subdivision des travaux publics de Kherrata d’un chasse-neige, moyen indispensable pour les opérations de déneigement ou, à défaut, l’équiper d’un chargeur, parce que les conditions climatiques sont imprévisibles durant l’hiver, surtout que le réseau routier de la daïra de Kherrata est dans le besoin de ce type d’engins, soutiennent-ils. Enfin, il est à signaler, au passage, l’étroite collaboration constatée entre les autorités locales de la daïra de Kherrata, dans la mise en œuvre de leurs dispositifs d’intervention respectifs, au profit des populations, suite à cette période d’intempéries qui s’annonce, néanmoins, de bonne augure pour l’agriculture et la reconstitution des nappes phréatiques. Elles permettront, aussi, le remplissage des barrages sur le territoire du pays. Slimane Zidane