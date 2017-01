Merlot 1, un bourbier !

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 805 lecture(s)

Les importantes précipitations enregistrées, ces derniers jours, dans la région ont vite fait de provoquer des inondations et de la fange partout. C’était le cas à la ville de Tazmalt, où les eaux ruisselaient sur les différentes artères de cette agglomération. à souligner que le système d'évacuation des eaux pluviales y fait défaut à plusieurs endroits, d'où les inondations qui ont affecté essentiellement les quartiers sis au nord de la ville. A l'exemple du quartier Merlot 1, où les eaux pluviales ont submergé les différentes venelles non encore aménagées dans ce quartier populeux. Sur place, il y avait des flaques d'eau et de la fange partout. Les habitants et les visiteurs, car c'est un quartier très visité pour ces commerces, trouvaient toutes les peines à s'y déplacer à cause de la boue et des eaux pluviales. Néanmoins, ce qui a rajouté une couche à cette situation "cauchemardesque", pour les habitants et les commerçants qui y officient, c'est ce chantier ouvert, il y a des semaines de cela, où il des travaux ont été engagés pour la réfection et l'extension des réseaux de l'assainissement et de l'AEP, au profit de ce quartier qui compte des centaines de foyers. Résultat des courses: les regards d'assainissement en cours de réalisation laissés encore à l'état de chantier, ont été submergés par les eaux des pluies. La fange, et les tranchées laissées encore en l'état se sont affouillées, davantage, en donnant une vue sinistrée aux lieux. Cela sans évoquer les amas de terre laissés sur place qui sont transformés en bourbiers inextricables. "C'est toujours le même problème qui resurgit à chaque intempérie dans ce quartier de Merlot1. Les travaux de réfection des réseaux de l'AEP et de l'assainissement ont pris du temps. Ce chantier aurait dû être achevé bien avant l'hiver, et comme vous voyez la fange et les flaques d'eau sont partout. On ne peut se déplacer sans glisser ou se salir", tempête un habitant de ce quartier. Dans la foulée, l'aménagement de ce quartier tant "claironné" ne voit toujours pas le jour, avec la lenteur des travaux de réfection de l'AEP et de l'assainissement. Le bitumage des ruelles et l'installation des trottoirs à Merlot1 risquent encore de prendre du temps, au grand dam des habitants.

Syphax Y.