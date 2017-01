Des automobilistes roulent déjà sur le tronçon

Par DDK | Il ya 2 heures 18 minutes | 169 lecture(s)

Les usagers de la RN26 attendent impatiemment la mise en service du tronçon El Adjiba - Akbou de la pénétrante autoroutière El Adjiba - Béjaïa, étant donné que les travaux y sont aux finitions.

Après avoir réalisé l'infrastructure autoroutière et tous les ouvrages afférents sur ce tronçon de 50 kms qui va d'El-Adjiba vers Akbou, les ouvriers des entreprises réalisatrices s’attellent, présentement, à réaliser quelques caniveaux par-ci et des bordures par-là. Gênés par les dernières intempéries enregistrées dans la région, les travaux de finition ont été suspendus momentanément pour reprendre ces jours-ci. Néanmoins, en dépit du fait que cette partie de la pénétrante n'est pas encore inaugurée, il se trouve des automobilistes qui, au mépris de tout, l'empruntant nonobstant l'interdiction formelle d'y circuler. Alors que seuls les engins et autres véhicules des entreprises réalisatrices sont autorisés à rouler sur le tapis de la pénétrante, des automobilistes bravent le danger et l'interdit en se faufilant dans cette partie de la pénétrante, pour tenter de "gagner" du temps par rapport aux tronçons habituels (CW42, RN26...) où les embouteillages enregistrés au quotidien mettent les usagers dans tous leurs états. Toutefois, cette «intrusion» de certains conducteurs sur ce tronçon n'est pas toujours sans conséquences fâcheuses sur certains d'entre eux, étant donné que beaucoup d'accidents se sont produits sur cette partie de la pénétrante non encore ouverte officiellement. L'accident le plus sanglant s'est produit durant l'été de l'an dernier, où 3 jeunes, à bord d'une voiture, avaient perdu la vie sur ce tronçon à Ichikar (entre Tazmalt et Boudjellil). Leur voiture a fini sa course dans un trou profond du chantier. L'accident le plus récent s'est produit, mercredi dernier, sur un bout de la pénétrante dans la localité d'Aftis (commune de Boudjellil) par qui passe la pénétrante autoroutière. Les occupants ont embouti avec leur voiture une balise en béton armé, mais ont eu heureusement la vie sauve. Quoi qu'il soit, les automobilistes sont mis en garde contre l'utilisation prématurée de cette partie d'El Adjiba - Akbou, qui, même si elle est livrée à plus de 90 %, demeure risquée.

Syphax Y.