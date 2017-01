La mairie a acquis une ambulance

Par DDK | Il ya 16 heures 56 minutes | 455 lecture(s)

La commune d’Ath M’likèche vient de renforcer la flotte de son parc roulant, suite à l’acquisition récente d’une ambulance, avons-nous appris auprès d’un membre de l’exécutif aux commandes de la municipalité. «L’ambulance a été acquise grâce à un crédit ouvert sur le budget communal», nous a fait savoir le responsable de l’APC. Notre interlocuteur indiquera que cette ambulance sera essentiellement mise à profit pour le transport des malades grabataires et des déficients mentaux. Elle sera aussi, dira-t-il, mise à la disposition de la polyclinique du chef-lieu, pour l’évacuation et le transport des malades. Quelques habitants d’Ath M’likèche, que nous avons interrogés sur ce sujet, ont unanimement adhéré à cet investissement qu’ils trouvent «judicieux et vital». «Notre auguste assemblée mérite toute notre gratitude et nos égards, pour avoir songé, en dépit d’une situation financière délicate, à soulager la souffrance de nos malades, qui trouvent d’énormes difficultés pour se rendre à un rendez-vous médical ou dans une structure hospitalière», souligne un jeune du village Tabouda, transporteur de son état. Un autre citoyen d’Ath Ouamar abonde dans le même sens : «Pour une commune aussi enclavée et excentrée comme la nôtre, disposer d’une ambulance relève d’une nécessité impérieuse. Nos responsables l’ont compris et l’on ne peut que s’en réjouir». Retraité de l’éducation, un sexagénaire d’Ath M’likèche se félicite, lui aussi, de cet acquis, tout en plaidant pour le renforcement de la couverture sanitaire au profit des villages : «Cette ambulance est une planche de salut, cela va de soi. Néanmoins, il est tout aussi vital d’améliorer l’accessibilité aux soins de proximité au profit de la population rurale, qui n’en finit pas de souffrir le martyre», dispose-t-il.

N. M.