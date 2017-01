Le tribunal, enfin, à nouveau opérationnel !

Par DDK | Il ya 7 heures 10 minutes | 238 lecture(s)

Finalement, après une fermeture qui aura duré six années, le tribunal de Tazmalt, mitoyen au siège de la protection civile au chef-lieu communal, a rouvert ses portes, ces jours-ci, au grand soulagement des habitants de la daïra qui ont vraiment souffert des affres des déplacements vers le tribunal d'Akbou et des frais qu’ils occasionnent. Ainsi, au terme de travaux de réhabilitation, ce tribunal a rouvert ses portes en faisant peau neuve. Pour rappel cette annexe du tribunal d'Akbou a été pillée et incendiée dans le sillage des événements qu'a connus le pays le mois de janvier 2011. Durant des années, cette structure a été laissée à l'abandon avant d'être prise en charge avec des travaux de consolidation et de restauration. Cette réouverture n'a pas laissé, bien évidemment, les habitants de la localité indifférents, lesquels s'en sont félicités. Et comment? Eux qui étaient obligés, à chaque fois, de se rendre jusqu'au tribunal d'Akbou, pour les différentes prestations. "La réouverture du tribunal de Tazmalt est une nouvelle réjouissante à plus d'un titre. Avoir une institution dans sa propre ville est un privilège. Nous avons souffert durant des années de l'absence de ce tribunal, clos à cause de son saccage en 2011. A présent, je ne me vois pas obligé de parcourir de longues distances pour un casier judiciaire, un certificat de nationalité ou pour le traitement d'une affaire judiciaire", déclare avec beaucoup de satisfaction un père de famille rencontré devant ledit tribunal. Avec la mise en service de cette juridiction, le tribunal de Tazmalt, qui siégeait il y a six années de cela au tribunal d'Akbou, a "emménagé" avec tout le personnel et le "bagage" vers cette structure rouverte, pour en finir avec le calvaire de l'éloignement.

Syphax Y.